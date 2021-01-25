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Леди
Красота и здоровье
25 января 21, 11:58
Как уберечь глаза перед ноутбуком: рекомендации врача
работа дома
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Усиленная ежедневная нагрузка на зрение при работе за компьютером вызывает серьезные проблемы глаз.
Особенно это касается тех, кто из-за карантина работает на удаленке, и время, которое раньше тратилось на дорогу, в основном «дариться» монитору.

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Института нейрохирургии имени А.П. Ромоданова НАМН Украины Екатерина Егорова, обращает внимание на то, что
зрительное утомление зависит от яркости изображения и от общего освещения в помещении. Поэтому перед началом работы необходимо установить регуляторы яркости и контрастности изображения в наименьшее положение, при которых еще можно комфортно считывать информацию.

Через каждые 3−5 минут желательно переводить взгляд на 3−5 секунд с экрана монитора на самый дальний предмет в комнате или на отдаленный объект за окном. Необходимо регулярно, мягко и без усилий моргать — каждые 3−5 секунд. Через каждый час работы за компьютером следует делать перерыв на 15 минут. Из них минут пять просто посидеть с закрытыми глазами, остальное время пройтись по комнате, сделать несколько легких упражнений для рук и туловища.

Гимнастика для глаз не помогает при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и других глазных болезнях. Но будет полезна для профилактики зрительного утомления и уменьшение нагрузки. Этому способствует частое моргание, перевод взгляда с близкого объекта на удаленный, движение глаз по диагонали, сведение глаз к носу. Если в этом есть необходимость, комплекс упражнений подберет офтальмолог.

Источник: https://gorsovet.com.ua/
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