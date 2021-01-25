В Украине вступил в силу закон о донорстве крови

Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" вступил в силу.





Закон приняли для адаптации украинского законодательства к Европейскому. Изменений претерпят как критерии для сдачи крови, так и условия получения государственной награды.





- Сдать кровь теперь может не только гражданин Украины, но и иностранец или лицо без гражданства, которые имеют справку на жительство в Украине.





- Отныне сдавать кровь можно в любом городе, вне зависимости от места прописки.





- Список противопоказаний будет меняться каждые два года, начиная с июня 2021. До этого действовали нормы противопоказаний от 1995 года и они ни разу не пересматривались.





- Донорство крови через 3 года станет бесплатным, без получения денежного вознаграждения. Но это не касается сдачи плазмы крови, которую используют для создания лекарств.





- Донор будет иметь право на официальный выходной день только в день сдачи крови. Дополнительного выходного не станет, но эта норма вступит в силу через 5 лет.





- Для получения статуса Почетного донора Украины и Заслуженного донора Украины можно будет получить, и при сдаче цельной крови, и при донорстве компонентов крови. Ранее такое звание можно было получить лишь при донорстве цельной крови и плазмы крови.



