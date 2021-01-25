Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
25 января 21, 12:03
В Украине вступил в силу закон о донорстве крови
закон о донорстве крови
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Закон соответствует европейскому законодательству и имеет ряд новшевств.
Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" вступил в силу.

Закон приняли для адаптации украинского законодательства к Европейскому. Изменений претерпят как критерии для сдачи крови, так и условия получения государственной награды.

- Сдать кровь теперь может не только гражданин Украины, но и иностранец или лицо без гражданства, которые имеют справку на жительство в Украине.

- Отныне сдавать кровь можно в любом городе, вне зависимости от места прописки.

- Список противопоказаний будет меняться каждые два года, начиная с июня 2021. До этого действовали нормы противопоказаний от 1995 года и они ни разу не пересматривались.

- Донорство крови через 3 года станет бесплатным, без получения денежного вознаграждения. Но это не касается сдачи плазмы крови, которую используют для создания лекарств.

- Донор будет иметь право на официальный выходной день только в день сдачи крови. Дополнительного выходного не станет, но эта норма вступит в силу через 5 лет.

- Для получения статуса Почетного донора Украины и Заслуженного донора Украины можно будет получить, и при сдаче цельной крови, и при донорстве компонентов крови. Ранее такое звание можно было получить лишь при донорстве цельной крови и плазмы крови.

Источник: https://focus.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Причины, по которым вы не теряете вес
noimageВрачи рассказали, какова суточная потребность в белке
noimageКак уберечь глаза перед ноутбуком: рекомендации врача
Лента новостей