Причины, по которым вы не теряете вес

Одно дело – когда вы честно признаетесь себе в том, что слишком зачастили с «читмилами» и не являетесь самым усердным посетителем фитнес-ценра. В таком случае итог закономерен и понятен. Но как объяснить то, что вы почти каждый день уделяете время тренировкам, правильно питаетесь и не переедаете после 18.00? На самом деле имеется не так уж мало скрытых причин, по которым вес «зависает» на одной и той же отметке, и мы их знаем.





Ваша диета вам не подходит





Не стоит выбирать диету только по тому критерию, что ваша лучшая подруга, придерживаясь ее, похудела на 10 килограмм. В исследовании, проведенном израильскими учеными в ноябре 2015 года, было обнаружено: у всех 800 участников эксперимента, которые следовали одной и той же диете, питательные вещества перерабатывались по-разному и каждый участник имел при этом индивидуальный уровень сахара в крови.





Решение: пообщайтесь со своими врачом или диетологом для того, чтобы разработать индивидуальные правила питания, которые будут эффективно работать конкретно для вас.





Вы не соблюдаете режим сна





Американские ученые пришли к выводу: те люди, которые не придерживаются режима отхода ко сну, имеют гораздо больший объем талии и индекс массы тела, нежели те, кто каждый день ложится спать и просыпается примерно в одно и то же время.





Решение: постепенно приучайте себя к одному и тому же графику пробуждения и засыпания. Это легче, чем может показаться на первый взгляд.





Вы не следите за деталями рациона





Если вы не отслеживаете буквально каждую пищевую деталь вашей диеты – скорее всего, вы думаете, что она гораздо полезнее, чем это есть на самом деле. В опросе 2015 года, в котором приняло участие 3000 американцев, был продемонстрирован любопытный факт: хотя 72% опрошенных утверждали, что питаются правильно, большая половина на самом деле не получала достаточное количество необходимых питательных элементов, многие из которых играют важную роль в деле потери веса.





Решение: любители гаджетов могут попробовать в повседневной жизни пищевой трекер, который не только регистрирует съеденные калории, но и учитывает количество питательных веществ. Все остальные могут начать вести пищевые таблицы, в которых удобно отслеживать как количество, так и качество съеденного.





Ваша посуда – большого размера





В октябре 2015 года американские ученые провели исследование, в котором обнаружилось: люди, как правило, съедают 92% всей еды на тарелке – независимо от того, какого размера порция на ней находится. Так что если ваша посуда, из которой вы едите каждый день, вмещает в себя больше одной порции пищи – вы можете легко приучиться переедать, сами того не осознавая.





Решение: пересмотрите всю свою посуду и при необходимости замените ее на ту, которая имеет меньший размер.





Ваши друзья имеют неправильные пищевые привычки





Мы перенимаем пищевые привычки наших друзей и более склонны к перееданию, если нас окружают люди, которые неправильно питаются. Об этом говорится в последних исследованиях в США. Кроме того, женщины наиболее склонны к тому, чтобы повторять темп поглощения еды от своего сотрапезника – это может привести к колоссальному увеличению количества калорий во время каждого приема пищи.





Решение: разделяйте трапезу с теми, кто следит за своим рационом, или же станьте тем человеком, кто докажет эту необходимость друзьям с вредными пищевыми привычками.





Вы избегаете жира





Запомните, жир – не равно лишние килограммы. Совсем наоборот – именно он способствует качественному сжиганию жира в организме. Фишка в том, чтобы убедиться: в вашем рационе присутствуют правильные жиры. «Здоровые жиры» более известные как мононенасыщенные и полиненасыщенные. Эти два вида помогают организму превращать накопленные калории в энергию и неуклонно снижать вес.





Решение: добавьте в свой рацион «правильные» жиры. Это оливковое масло, авокадо, почти все орехи, жирная рыба (лосось, макрель, сардина), льняное семя.





Вы часто испытываете стресс





Исследования американских ученых показывают, что уровень кортизола, более известного как «гормон стресса», тесно связан с уровнем очень опасного висцерального жира (это жировая прослойка, которая окутывает все наши внутренние органы и представляет собой серъезную угрозу для здоровья). Именно кортизол снижает чувствительность организма к инсулину и может стать самым большим врагом плоского животика.





Решение: найдите для себя стрессо-сокращающие практики, будь то медитация, прогулка по утреннему парку, написание эссе, общение с друзьями – и не пользуйтесь ими качестве «экспресс-метода», а превратите в правильную привычку для повседневной жизни.





Вы не гордитесь своими победами





Ученые утверждают: если вы используете соцсети для того, чтобы продемонстрировать свои спортивные результаты или количество сброшенных килограмм – ваш вес снижается гораздо лучше, нежели у тех, кто этого не делает. Это может быть как наблюдение за чужими достижениями, так и обсуждение с пользователями рекомендаций для физических упражнений, ЗОЖ и правильного питания.





Решение: еще одно исследование, проведенное в феврале 2017 года, говорит само за себя – более успешными людьми в деле снижения веса были названы те, кто выражал оптимистичные идеи и делился своими достижениями, а не те, кто делился негативным опытом той или иной диеты.





Вы верите рекламе





Неоднократные исследования подтверждают печальную информацию: мы продолжаем верить надписям «органический», «био», «без ГМО», «натуральный» и считаем, что такие продукты менее калорийны и более питательны, чем точно такие же – но не имеющие подобных меток.





Решение: не читайте рекламные надписи на упаковке, а внимательнее изучайте состав. Слова «низкокалорийный», «с низким содержанием жира», «органический» - не всегда залог того, что вы действительно покупаете качественный продукт.





Вы не употребляете пробиотики





Правильное функционирование кишечника – залог неизбежного похудения. Макробиотики в этом органе играют неоценимую роль во многих аспектах нашего здоровья – таких как вес, размер талии и уровень холестерина. А разнообразие полезных бактерий является ключевым фактором для красивой, стройной фигуры.





Решение: включите в рацион ферментированные продукты и пробиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий в нашем кишечнике. Это все квашеные и моченые продукты, йогурты с «живыми культурами», кефир, закваска.



