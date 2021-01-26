Невероятная польза теплой воды для здоровья

Благодаря теплой воде:





Улучшается метаболизм. Обмен веществ станет гораздо лучше, если пить теплую воду. Метаболизм очень хорошо влияет на работу многих систем организма. Начинайте свое утро со стакана теплой воды, так вы запустите кишечник и другие органы. Такое пробуждение очень благотворно повлияет на ваше самочувствие. Теплая вода помогает всей пищеварительной системе, есть все шансы забыть про запоры.





Снижается риск простуды. Считается, что теплая вода помогает избавиться от простуды, кашля и боли в горле. В чем же секрет? Дело в том, что такая вода растворяет мокроту, и помогает вывести ее из дыхательных путей и облегчит боль в горле. Чтобы распрощаться с насморком – промывайте нос теплой водой.





Теплая вода снимает неприятные ощущения при менструальных болях. Практически все женщины сталкиваются с болями во время месячных. Теплая вода поможет облегчить судороги, окажет успокаивающее действие на мышцы живота, чтобы ушли спазмы.





Уменьшается уровень токсикации организма. Теплая вода – отличное средство для борьбы с процессом детоксикации. Если человек выпил стакан теплой воды с лимоном, то его температура его тела в таком случае начинает расти, а это приводит к выделению пота. Таким образом из организма начнут выходить токсины.





В каких еще случаях полезно пить теплую воду: когда есть потребность улучшить кровообращение, также она влияет на красоту волос и замедление старения.



