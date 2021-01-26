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Леди
Красота и здоровье
26 января 21, 12:33
Самые эффективные травы для укрепления волос
волосы
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Применение трав издавна использовалось красавицами для укрепления и стимуляции роста волос.
Вот самые эффективные травы, благодаря которым волосы станут роскошными.

Алое. Листки растения способны восстановить секущиеся пряди.

Аир, корень аира улучшает рост волос. Таким же эффектом обладает череда и базилик. С жирными волосами помогут справится берёза, рябина и липа — они снимают чрезмерную сальность кожи головы. Таким же эффектом обладают лопух, зверобой, мята и подорожник.

От перхоти помогут избавиться дуб и ландыш – их отвар устраняет перхоть за пару недель. Оздоровить и укрепить ломкие волосы можно благодаря зверобою, лавровому листу и бессмертнику. Крапива улучшает циркуляцию крови и стимулирует рост волос. Ромашка успокаивает раздражённую кожу головы и обладает осветляющим эффектом.

Напомним, известно, что у наших волос есть несколько фаз роста: сначала им необходимо около 5 лет, чтобы сформироваться в фолликуле и вырасти. Затем наступает второй этап: рост прекращается и волосы начинают выпадать. После этого фолликулу требуется перерыв, прежде чем весь этот процесс начнется заново. Недавно специалисты обнаружили, что долговечность волос тесно связана с дегидротестостероном (ДГТ) – мощным половым гормоном.

Источник: https://changeua.com/
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