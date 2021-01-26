Диетологи назвали продукты для похудения во время сна

Киви





Фрукт содержит всего 45 калорий и очень богат витамином C. Два грамма клетчатки в одном маленьком киви отлично подходят для улучшения пищеварения и уменьшения воспаления.





Вытяжной сыр





Это сыр, который в процессе производства вытягивают и разминают в холодной воде, что придаёт ему характерную волокнистую структуру и эластичность. Он низкокалорийный (большинство марок сыра содержат менее 80 калорий на порцию), богат белком и кальцием.





Миндаль





Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской кардиологической ассоциации, употребление всего лишь 40 граммов миндаля в день, наряду со здоровым и активным образом жизни, может привести к снижению уровня плохого холестерина, улучшению липидного профиля и большой потере веса.





Авокадо





Авокадо с низким содержанием углеводов богат полезными жирами и клетчаткой. Он помогает эффективно бороться с лишним весом даже во время сна.





Творог





Исследование British Journal of Nutrition показало, что употребление жирного творога перед сном помогает похудеть. Продукт богат белком, который восстанавливает и наращивает мышечную массу во время сна.





Цитрусовые





Цитрусовые помогают временно увеличить скорость метаболизма, что ускоряет сжигание жира. Самым эффективным с точки зрения похудения является грейпфрут. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови.





Зернобобовые





Согласно 18-месячному исследованию, добровольцы, которые увеличили потребление зернобобовых, потеряли больше веса и особенно жира на животе, чем остальные участники эксперимента.





Яйца





Они низкокалорийны, богаты белком и аминокислотой лейцином, которая помогает увеличивать мышечную массу, способствуя синтезу белка, и увеличивает скорость метаболизма за счёт более высокого процента мышц.





Греческий йогурт





Это источник белка, пробиотиков и полезных жиров. Исследования показали, что употребление трех порций йогурта в день может привести к эффективной потери веса.





Курица





А именно, куриная грудка. Она постная и богата белком.





Черника





В 100-граммовой порции содержится всего 57 калорий и 2,4 грамма пищевых волокон. Исследования, проведённые на лабораторных крысах, показали, что черника помогает терять жир в брюшной полости и снижает уровень холестерина.





Огурцы





Одни из самых низкокалорийных овощей, содержат всего 15 калорий на 100 граммов. С ними нужно проявлять осторожность, так как огурцы в основном содержат воду, что чревато частыми походами в туалет.





Вишня





В вишне много мелатонина – гормона, вызывающего сон. Хороший ночной сон играет большую роль в эффективном похудении.





Зелёный чай





Чашка зелёного чая без кофеина – идеальный напиток для сжигания жира во сне. Он обладает высокой термогенностью и может ускорить метаболизм.



