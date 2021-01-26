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Леди
Красота и здоровье
26 января 21, 12:36
Диетологи назвали продукты для похудения во время сна
черника
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Диетологи сообщили, что продукты с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки и белка оптимальны для употребления перед сном.
Киви

Фрукт содержит всего 45 калорий и очень богат витамином C. Два грамма клетчатки в одном маленьком киви отлично подходят для улучшения пищеварения и уменьшения воспаления.

Вытяжной сыр

Это сыр, который в процессе производства вытягивают и разминают в холодной воде, что придаёт ему характерную волокнистую структуру и эластичность. Он низкокалорийный (большинство марок сыра содержат менее 80 калорий на порцию), богат белком и кальцием.

Миндаль

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской кардиологической ассоциации, употребление всего лишь 40 граммов миндаля в день, наряду со здоровым и активным образом жизни, может привести к снижению уровня плохого холестерина, улучшению липидного профиля и большой потере веса.

Авокадо

Авокадо с низким содержанием углеводов богат полезными жирами и клетчаткой. Он помогает эффективно бороться с лишним весом даже во время сна.

Творог

Исследование British Journal of Nutrition показало, что употребление жирного творога перед сном помогает похудеть. Продукт богат белком, который восстанавливает и наращивает мышечную массу во время сна.

Цитрусовые

Цитрусовые помогают временно увеличить скорость метаболизма, что ускоряет сжигание жира. Самым эффективным с точки зрения похудения является грейпфрут. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Зернобобовые

Согласно 18-месячному исследованию, добровольцы, которые увеличили потребление зернобобовых, потеряли больше веса и особенно жира на животе, чем остальные участники эксперимента.

Яйца

Они низкокалорийны, богаты белком и аминокислотой лейцином, которая помогает увеличивать мышечную массу, способствуя синтезу белка, и увеличивает скорость метаболизма за счёт более высокого процента мышц.

Греческий йогурт

Это источник белка, пробиотиков и полезных жиров. Исследования показали, что употребление трех порций йогурта в день может привести к эффективной потери веса.

Курица

А именно, куриная грудка. Она постная и богата белком.

Черника

В 100-граммовой порции содержится всего 57 калорий и 2,4 грамма пищевых волокон. Исследования, проведённые на лабораторных крысах, показали, что черника помогает терять жир в брюшной полости и снижает уровень холестерина.

Огурцы

Одни из самых низкокалорийных овощей, содержат всего 15 калорий на 100 граммов. С ними нужно проявлять осторожность, так как огурцы в основном содержат воду, что чревато частыми походами в туалет.

Вишня

В вишне много мелатонина – гормона, вызывающего сон. Хороший ночной сон играет большую роль в эффективном похудении.

Зелёный чай

Чашка зелёного чая без кофеина – идеальный напиток для сжигания жира во сне. Он обладает высокой термогенностью и может ускорить метаболизм.

Источник: https://golos.ua/
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