Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.16
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
26 января 21, 12:40
Пятый элемент: в чем польза Омега-3 для женщин
Омега-3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ведущие диетологи сходятся во мнении, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 гораздо более полезны для женского здоровья, нежели для мужского.
Так, они незаменимы в рационе беременных: снижают вероятность преждевременных родов, риск послеродовой депрессии, влияют на развитие мозговой деятельности ребенка.

Кроме того, это вещество оказывает благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей, а еще, являясь мощным антиоксидантом, стоит на страже раннего старения. А еще (важно в пасмурные зимние дни) Омега-3 способствует выработке гормона счастья серотонина и укрепляет иммунные силы организма.

При этом мало кто знает, что Омега-3 организм не способен вырабатывать, и единственный их источник – правильная пища.

Кроме того, Омега-3 можно принимать в виде специальных добавок, предварительно проконсультировавшись с терапевтом.

Источник: https://elle.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Диетологи назвали продукты для похудения во время сна
noimageСамые эффективные травы для укрепления волос
noimageНевероятная польза теплой воды для здоровья
Лента новостей