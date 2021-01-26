Пятый элемент: в чем польза Омега-3 для женщин

Так, они незаменимы в рационе беременных: снижают вероятность преждевременных родов, риск послеродовой депрессии, влияют на развитие мозговой деятельности ребенка.





Кроме того, это вещество оказывает благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей, а еще, являясь мощным антиоксидантом, стоит на страже раннего старения. А еще (важно в пасмурные зимние дни) Омега-3 способствует выработке гормона счастья серотонина и укрепляет иммунные силы организма.





При этом мало кто знает, что Омега-3 организм не способен вырабатывать, и единственный их источник – правильная пища.





Кроме того, Омега-3 можно принимать в виде специальных добавок, предварительно проконсультировавшись с терапевтом.



