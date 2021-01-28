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Леди
Красота и здоровье
28 января 21, 12:23
Названы вредные свойства брокколи
брокколи
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Брокколи — очень популярный овощ.
И не зря, ведь в нем содержится множество полезных элементов и витаминов. Но стоит ли есть брокколи каждый день? И почему этот продукт может быть вредным.

В брокколи содержатся витамины К и С, также это хороший источник фолиевой кислоты, каротенодиов, калия, клетчатки. Регулярное употребление такой капусты может помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос. Но этот овощ может и навредить, если есть его слишком много.

Чрезмерное употребление брокколи может спровоцировать расстройство желудка, тошноту и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому не стоит есть более 300 г капусты в день.

Также в момент срезания брокколи в овоще образуется вещество сульфурофан, оно служит природной защитой от вредителей. Для большинства людей он не представляет опасности, ведь выводится из крови всего за несколько часов. Но людям с высокой химической чувствительностью лучше не злоупотреблять такими продуктами.

Не нужно увлекаться брокколи и тем, у кого есть проблемы с имунной системой, заболеваниями печени и щитовидной железы. Это может спровоцировать новые симптомы или ухудшить общее состояние организма.

Источник: https://freezmi.io/
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