Названы вредные свойства брокколи

И не зря, ведь в нем содержится множество полезных элементов и витаминов. Но стоит ли есть брокколи каждый день? И почему этот продукт может быть вредным.





В брокколи содержатся витамины К и С, также это хороший источник фолиевой кислоты, каротенодиов, калия, клетчатки. Регулярное употребление такой капусты может помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос. Но этот овощ может и навредить, если есть его слишком много.





Чрезмерное употребление брокколи может спровоцировать расстройство желудка, тошноту и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому не стоит есть более 300 г капусты в день.





Также в момент срезания брокколи в овоще образуется вещество сульфурофан, оно служит природной защитой от вредителей. Для большинства людей он не представляет опасности, ведь выводится из крови всего за несколько часов. Но людям с высокой химической чувствительностью лучше не злоупотреблять такими продуктами.





Не нужно увлекаться брокколи и тем, у кого есть проблемы с имунной системой, заболеваниями печени и щитовидной железы. Это может спровоцировать новые симптомы или ухудшить общее состояние организма.



