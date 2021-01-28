Онкобольных украинцев будут лечить за счет государства

В Украине с начала апреля стартует правительственная программа медицинских гарантий, к которой будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





Во втором и четвертом квартале 2021 планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться, - рассказал министр, добавив, что новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля.





По его словам, в Программу медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты:





- Химиотерапевтическое лечения и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.

- Терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей.

- Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.





Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года, - рассказал Степанов по третьему пакету.





Глава Министерства здравоохранения подчеркнул, что также будут повышены соответствующие тарифы.





Если, например, на услуги по химиотерапевтическому лечению у нас тариф был 17 843 гривен, то в этом году мы хотим установить уже 25 529 гривен с соответствующими коэффициентами. Коэффициенты применяются для лечения детей и взрослых. Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3, 55%, - рассказал министр.





По его словам, аналогично будут рассчитаны тарифы на лечение больных с гематологическими или онкогематологическими заболеваниями.





В ведомстве отмечают, что с 1 апреля будут менять подходы, добавлять новые пакеты и сводить коэффициенты, чтобы лечение становилось эффективным.



