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Леди
Красота и здоровье
28 января 21, 12:27
Онкобольных украинцев будут лечить за счет государства
лечение
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В МОЗ анонсировали запуск новой Программы медицинских гарантий.
В Украине с начала апреля стартует правительственная программа медицинских гарантий, к которой будут добавлены новые пакеты, в частности, лечения онкозаболеваний. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Во втором и четвертом квартале 2021 планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться, - рассказал министр, добавив, что новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля.

По его словам, в Программу медицинских гарантий будут добавлены такие пакеты:

- Химиотерапевтическое лечения и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.
- Терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей.
- Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года, - рассказал Степанов по третьему пакету.

Глава Министерства здравоохранения подчеркнул, что также будут повышены соответствующие тарифы.

Если, например, на услуги по химиотерапевтическому лечению у нас тариф был 17 843 гривен, то в этом году мы хотим установить уже 25 529 гривен с соответствующими коэффициентами. Коэффициенты применяются для лечения детей и взрослых. Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3, 55%, - рассказал министр.

По его словам, аналогично будут рассчитаны тарифы на лечение больных с гематологическими или онкогематологическими заболеваниями.

В ведомстве отмечают, что с 1 апреля будут менять подходы, добавлять новые пакеты и сводить коэффициенты, чтобы лечение становилось эффективным.

Источник: https://socportal.info/
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