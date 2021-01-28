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Леди
Красота и здоровье
28 января 21, 12:30
Какой вред может принести минеральная вода
Минеральная вода
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Доказано, что в сутки взрослый человек должен выпивать 30-40 граммов воды на 1 килограмм массы своего тела. Ну а в среднем, в сутки человеку нужно около 2,5 литров воды. Столько же выводится из организма. Но принесет ли пользу употребление минеральной воды каждый день?
Минеральная вода может быть с углекислым газом или без него. Такая вода без добавления сахара и других добавок хорошо утоляет жажду, усиливает секрецию желудочного сока в организме, повышает иммунитет, улучшает самочувствие, способствует укреплению костной ткани и зубной эмали, нормализует артериальное давление и укрепляет нервную систему, а также за короткий промежуток времени способна вывести токсины и шлаки из организма. Гораздо полезней вода не в пластиковой бутылке, а в стеклянной, где сохраняются все природные компоненты.

Какой вред может принести минеральная вода?

Избыток минеральных веществ негативно сказывается на состоянии почек и суставов. Минеральная вода с газом может образовать угольную кислоту, которая раздражает стенки желудка, из-за чего он начинает переваривать свои стенки. С газом в пищевод попадает кислота из желудка, что приводит к раку. Холодная минеральная вода, которая поступает в теплый желудок, начинает реакцию газообразования, что приводит к образованию дыр в желудке или разрыву пищевода.

В минералке содержатся соли, поэтому такую воду нужно принимать дозировано, по рекомендации врача. Подводя итоги, можно сказать, что минеральная вода содержит множество полезных веществ. Но не стоит забывать о том, какие последствия может принести избыточное употребление минералки. Лучше проконсультироваться с врачом или же чередовать обычную воду с минеральной.

Источник: https://newsyou.info/
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