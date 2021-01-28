Минеральная вода может быть с углекислым газом или без него. Такая вода без добавления сахара и других добавок хорошо утоляет жажду, усиливает секрецию желудочного сока в организме, повышает иммунитет, улучшает самочувствие, способствует укреплению костной ткани и зубной эмали, нормализует артериальное давление и укрепляет нервную систему, а также за короткий промежуток времени способна вывести токсины и шлаки из организма. Гораздо полезней вода не в пластиковой бутылке, а в стеклянной, где сохраняются все природные компоненты.





Какой вред может принести минеральная вода?





Избыток минеральных веществ негативно сказывается на состоянии почек и суставов. Минеральная вода с газом может образовать угольную кислоту, которая раздражает стенки желудка, из-за чего он начинает переваривать свои стенки. С газом в пищевод попадает кислота из желудка, что приводит к раку. Холодная минеральная вода, которая поступает в теплый желудок, начинает реакцию газообразования, что приводит к образованию дыр в желудке или разрыву пищевода.





В минералке содержатся соли, поэтому такую воду нужно принимать дозировано, по рекомендации врача. Подводя итоги, можно сказать, что минеральная вода содержит множество полезных веществ. Но не стоит забывать о том, какие последствия может принести избыточное употребление минералки. Лучше проконсультироваться с врачом или же чередовать обычную воду с минеральной.



