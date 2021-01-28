Какая соль полезна для здоровья

Сегодня разнообразие солей практически не имеет границ.





Внимательно читайте, что написано на упаковке соли. Многие игроки на рынке увлечены агрессивным маркетингом и присваивают продукту абсурдные свойства. Например, можно встретить на упаковке надписи «фито», «с витаминами» и даже «без ГМО». Ничего общего у соли с этими приставками нет. Это маркетинговые уловки, выдумки нерадивых производителей для повышения спроса на продукт.