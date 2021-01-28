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Леди
Красота и здоровье
28 января 21, 12:32
Какая соль полезна для здоровья
соль
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С солью мы сталкиваемся каждый день: это и важнейшая специя на кухне – без нее блюда имели бы пресный и неинтересный вкус, и природный консервант, и источник минералов для организма.
Сегодня разнообразие солей практически не имеет границ.

Внимательно читайте, что написано на упаковке соли. Многие игроки на рынке увлечены агрессивным маркетингом и присваивают продукту абсурдные свойства. Например, можно встретить на упаковке надписи «фито», «с витаминами» и даже «без ГМО». Ничего общего у соли с этими приставками нет. Это маркетинговые уловки, выдумки нерадивых производителей для повышения спроса на продукт.

В этом коротком, но важном видео вы узнаете, какую соль стоит употреблять, чтобы быть здоровым: четверговую, гималайскую, морскую или поваренную.


Источник: https://kurs.com.ua/
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