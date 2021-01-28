Какая соль полезна для здоровья

С солью мы сталкиваемся каждый день: это и важнейшая специя на кухне – без нее блюда имели бы пресный и неинтересный вкус, и природный консервант, и источник минералов для организма.
Сегодня разнообразие солей практически не имеет границ.
Внимательно читайте, что написано на упаковке соли. Многие игроки на рынке увлечены агрессивным маркетингом и присваивают продукту абсурдные свойства. Например, можно встретить на упаковке надписи «фито», «с витаминами» и даже «без ГМО». Ничего общего у соли с этими приставками нет. Это маркетинговые уловки, выдумки нерадивых производителей для повышения спроса на продукт.
В этом коротком, но важном видео вы узнаете, какую соль стоит употреблять, чтобы быть здоровым: четверговую, гималайскую, морскую или поваренную.