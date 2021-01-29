Главным фактором риска их появления считается высокий уровень холестерина в организме.





Это состояние, в свою очередь, вызвано неправильным питанием. Как сообщили специалисты NHS, справиться с проблемой можно включив в рацион рыбу, заменив ею красное и переработанное мясо.





Лучше всего холестерин снижает жирная рыба. К ней относится скумбрия, лосось, сельдь, килька, сардины и форель. Кроме того, полезными омега-3 жирными кислотами богаты и некоторые моллюски, например, кальмары, крабы и устрицы. «Здоровая, сбалансированная диета должна включать как минимум две порции рыбы в неделю, в том числе одну порцию жирной», – добавили в NHS.





Тем не менее эксперты предупредили, что злоупотреблять рыбой не стоит, так как в ней может быть небольшое количество вредных веществ, которые имеют свойство накапливаться в организме. По этой же причине не рекомендуется есть слишком много белой рыбы, в том числе морского леща, морского окуня и палтуса.



