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Леди
Красота и здоровье
29 января 21, 13:11
Лучше всего холестерин снижает жирная рыба
рыба
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В настоящее время одной из основных причин преждевременной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, из которых 80% вызваны атеросклерозом.
Главным фактором риска их появления считается высокий уровень холестерина в организме.

Это состояние, в свою очередь, вызвано неправильным питанием. Как сообщили специалисты NHS, справиться с проблемой можно включив в рацион рыбу, заменив ею красное и переработанное мясо.

Лучше всего холестерин снижает жирная рыба. К ней относится скумбрия, лосось, сельдь, килька, сардины и форель. Кроме того, полезными омега-3 жирными кислотами богаты и некоторые моллюски, например, кальмары, крабы и устрицы. «Здоровая, сбалансированная диета должна включать как минимум две порции рыбы в неделю, в том числе одну порцию жирной», – добавили в NHS.

Тем не менее эксперты предупредили, что злоупотреблять рыбой не стоит, так как в ней может быть небольшое количество вредных веществ, которые имеют свойство накапливаться в организме. По этой же причине не рекомендуется есть слишком много белой рыбы, в том числе морского леща, морского окуня и палтуса.

Источник: https://golos.ua/
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