Гинеколог рассказала, как выявить скрытые болезни

Врач гинеколог, маммолог, проктолог Юлия Желтоножская (клиника Mediland) эксклюзивно для Сlutch рассказала о том, как выявить скрытые гинекологические заболевания.





"Самый лучший метод - это профилактический осмотр. С возраста 23 лет нужно смотреть не только гинекологию, но и молочную железу ( в том числе УЗИ). Это поможет выявить кисты, мелкие фиброаденомы - то, чего мы не найдем без дополнительной техники.





Профосмотр с мазком на цитологию, обследованием на вирус папилломы человека поможет избежать рака шейка матки в последствии.





УЗИ полости малого таза поможет избежать патологий полости матки: не будет невовремя выявленых полипов, не будет риска кровотечений и кист яичников.





Очень часто приходят на прием девочки с врожденными кистами яичников, которые на фоне полового созревания появились, росли, но пациентки обращались тогда, когда эта киста перекрутилась либо выросла и начала болеть. Если бы были профосмотры в таком ключе, то мы бы с ними не сталкивались либо сталкивались в меньшей степени", - пояснила врач.



