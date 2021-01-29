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Леди
Красота и здоровье
29 января 21, 13:25
Гинеколог рассказала, как выявить скрытые болезни
гинекология
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Береги свое здоровье и своевременно обращайся к врачу.
Врач гинеколог, маммолог, проктолог Юлия Желтоножская (клиника Mediland) эксклюзивно для Сlutch рассказала о том, как выявить скрытые гинекологические заболевания.

"Самый лучший метод - это профилактический осмотр. С возраста 23 лет нужно смотреть не только гинекологию, но и молочную железу ( в том числе УЗИ). Это поможет выявить кисты, мелкие фиброаденомы - то, чего мы не найдем без дополнительной техники.

Профосмотр с мазком на цитологию, обследованием на вирус папилломы человека поможет избежать рака шейка матки в последствии.

УЗИ полости малого таза поможет избежать патологий полости матки: не будет невовремя выявленых полипов, не будет риска кровотечений и кист яичников.

Очень часто приходят на прием девочки с врожденными кистами яичников, которые на фоне полового созревания появились, росли, но пациентки обращались тогда, когда эта киста перекрутилась либо выросла и начала болеть. Если бы были профосмотры в таком ключе, то мы бы с ними не сталкивались либо сталкивались в меньшей степени", - пояснила врач.


Источник: https://clutch.net.ua/
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