Симптомы переизбытка соли в организме

Специалисты рассказали о последствиях увлечения незаменимой приправой.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно чуть менее одной чайной ложке соли. Эксперты перечислили признаки чрезмерного потребления соли.
Жажда
Основной симптом избытка соли — постоянная жажда и сухость во рту. Так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.
Отечность
«Передозировка» солью приводит к увеличению натрия в организме. Итог — удержание жидкости и образование отека. Помимо отеков может наблюдаться вздутие живота.
Головная боль
При избытке натрия сосуды головного мозга расширяются, что приводит к головным болям.
Высокое артериальное давление
Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.
Болезни почек
Увлечение солью повышает количество белка в моче и нарушает работу органа мочевыделительной системы. Если не изменить рацион, в почках могут образоваться камни.