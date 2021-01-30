Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
30 января 21, 13:33
Продукты, от которых стоит отказаться после 30-ти
женщина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе — пищевых.
Так, американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило вписок из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет — в особенности женщинам.

Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится «скрытый» сахар, количество которого ты также должна регулировать.

За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.

Девушкам после 30-ти (и до, собственно, тоже) рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.

Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.

Вопреки всем мифам о пользе диетических напитков, специалисты не советуют принимать их девушкам после 30-ти: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.

Источник: https://www.cosmo.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Льняное масло для похудения: миф или правда
noimageЛучшие домашние средства против зубной боли
Лента новостей