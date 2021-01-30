Лучшие домашние средства против зубной боли

Если при этом нет возможности сразу попасть к стоматологу и даже обезболивающая таблетка не в силах помочь, стоит пропробовать воспользоваться проверенными домашними средствами, способными, если и не убрать полностью, то, хотя бы, облегчить болевой синдром.





Среди таких способов называют промывание «морской» водой. Соленая вода работает как природный антисептик, который смоет весь «мусор» с болящего зуба и убережет от дальнейшего воспаления. Для приготовления этого полоскания нужно добавить немного соли в стакан теплой воды и хорошо перемешать, чтобы растаяла. Полоскать рот в течении 30 секунд.





Снять боль с зуба поможет также холодный компресс. Для этого подойдет мокрая ткань или лед, но с ним следует обращаться поаккуратнее, чтобы не довести до обморожения. Благодаря холоду сужаются сосуды, и это уменьшает боль, а также воспаление.





Одним из старинных, но действенных методов является и чеснок. Зубчик чеснока нужно измельчить до состояния густуой пасты. Нанесите ее на болящее место, но будьте аккуратны: чеснок способен вызывать ожоги, поэтому его нельзя «передержать». Если боитесь, то можно чеснок просто пожевать.





Если в доме есть гвоздиковое масло, это отличная новость для болящих зубов. Мягкий анестетик эвгенол, который содержит гвоздика, отлично убирает боль и успокаивает нервные окончания. Нанесите небольшое количество гвоздикового масла на ватный тампон и приложите его к больному участку. Чтобы улучшить эффект, это можно делать несколько раз в день.





Мятный чай, особенно в пакетиках, тоже подойдет как средсво первой помощи больному зубу. Возьмите использованный пакетик чая с мятой и позвольте ему остыть. После приложите его к болеющим зубам на несколько минут. Это способствует приглушению боли и успокоению чувствительных десен. Для лучшего эффекта пакетик можно немного подержать в морозилке.





Экстракт ванили содержит антиоксиданты и небольшое количество алкоголя, что способствует уменьшению боли и воспаления.





Использование сока из ростков пшеницы в качестве жидкости для полоскания рта может творить чудеса для людей, которые постоянно имеют проблемы с зубами. В растительном соке содержится хлорофил, который борется с вредными бактериями, что зачастую и являются причиной воспаления.



