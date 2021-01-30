Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
30 января 21, 13:41
Льняное масло для похудения: миф или правда
льняное масло
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По запросу «льняное масло для похудения» услужливый поисковик выдает больше, чем 600 тысяч ссылок.
Льняное масло называют «одним из самых эффективных способов избавиться от лишних килограммов», а способов, как его правильно пить, чтобы, ничем не дополняя свой скудный фитнес рацион, стать обладательницей точеной фигуры — сотни. Правда ли льняное масло для похудения работает безотказно, и спросила об этом звездного врача-диетолога Наталию Самойленко.

«К сожалению, с помощью льняного масла нельзя похудеть. Но в комплексной программе льняное масло очень классно использовать. Лучше всего льняное масло усваивается вместе с едой — желательно добавлять в утреннюю кашу или в утренний салат. Можно в еду добавлять как масло семечек льна, так и сами семена. Масло является прекрасным липотропиком, чемпионом по содержанию Омега3 жирных кислот, особенно это масло полезно для женщин, так как богато фитоэстрагенами. Но, к сожалению, употребляя льняное масло отдельно и не меняя рацион, это не работает».

Источник: https://elle.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лучшие домашние средства против зубной боли
noimageПродукты, от которых стоит отказаться после 30-ти
Лента новостей