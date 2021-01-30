Льняное масло для похудения: миф или правда

Льняное масло называют «одним из самых эффективных способов избавиться от лишних килограммов», а способов, как его правильно пить, чтобы, ничем не дополняя свой скудный фитнес рацион, стать обладательницей точеной фигуры — сотни. Правда ли льняное масло для похудения работает безотказно, и спросила об этом звездного врача-диетолога Наталию Самойленко.





«К сожалению, с помощью льняного масла нельзя похудеть. Но в комплексной программе льняное масло очень классно использовать. Лучше всего льняное масло усваивается вместе с едой — желательно добавлять в утреннюю кашу или в утренний салат. Можно в еду добавлять как масло семечек льна, так и сами семена. Масло является прекрасным липотропиком, чемпионом по содержанию Омега3 жирных кислот, особенно это масло полезно для женщин, так как богато фитоэстрагенами. Но, к сожалению, употребляя льняное масло отдельно и не меняя рацион, это не работает».



