Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
28.13
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
31 января 21, 12:51
Вредно ли спать после обеда
сон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые доказали, что послеобеденный сон может улучшить показатели когнитивного здоровья.
Исследования показали наличие взаимосвязи между дневным сном и когнитивными функциями, включая ориентацию, речь и память.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале General Psychiatry.

Ученые поставили перед собой задачу поиска факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья. Медики и исследователи были сфокусированы на влиянии сна на работу мозга. Так как сон не был распространен среди молодых людей, ученые для более равномерной ключевой группу исследования выбрали пожилых людей. В нем приняли участие 2214 человек, среди которых 1534 имели послеобеденный сон.

В ходе исследования ученые оценивали их когнитивные способности с помощью мини-экзамена психического состояния и нейропсихологических тестов. Среди всех испытуемых 739 пожилых людей добровольно сдали анализы крови на липиды.

В результате ученым удалось зафиксировать значительные различия в когнитивных функциях и уровне липидов в крови между теми, кто спал и не спал после обеда. В настоящем исследовании дневной сон привел к улучшению когнитивных функций, включая ориентацию, речь и память. Испытуемые с привычкой дремать днем также имели более высокий уровень триглицеридов, чем те, кто не дремал.

По мнению китайских ученых, помимо расслабления, дневной сон действительно уменьшает общее воспаление, которое возникает в мозге с возрастом.

Источник: https://www.rbc.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Красные родинки на теле: почему появляются и опасно ли это
noimageФевраль начнется с сильной магнитной бури
noimageЛьняное масло для похудения: миф или правда
noimageЛучшие домашние средства против зубной боли
noimageПродукты, от которых стоит отказаться после 30-ти
Лента новостей