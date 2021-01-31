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Леди
Красота и здоровье
31 января 21, 12:52
Февраль начнется с сильной магнитной бури
магнитные бури
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Неблагоприятное воздействие и ухудшение самочувствия люди начнут чувствовать уже сегодня, 31 января.
Магнитные бури накроют землю и продлятся до 2 февраля. Также солнечная активность ожидается еще два раза в следующем месяце. Особенно сильным будет влияние на метеозависимых людей магнитной бури, ожидающейся 1 февраля, – ожидаются геомагнитные возмущения силой 4 балла. Воздействие магнитных колебаний будет способно вызвать головные боли, нарушение концентрации внимания, упадет работоспособность, могут возникнуть ухудшение хронических заболеваний, испортится настроение, пре в период с 6 по 9 февраля. Она не будет особенно сильной затронет в основном метеозависимых людей и тех, у кого есть проблемы с психикой.

В середине месяца, 15 февраля, нагрянет еще одна вспышка геомагнитных колебаний, правда лишь в течение нескольких часов. В этот день не рекомендуется заниматься делами, связанными с концентрацией внимания, не садиться за руль и не отправляться в поездки.

В последней декаде февраля – две кратковременных бури – 22 и 27 февраля. Главное в эти дни не перенапрягаться и не нервничать.

Источник: https://newsyou.info/
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