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Леди
Красота и здоровье
31 января 21, 12:55
Красные родинки на теле: почему появляются и опасно ли это
родинка
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Дерматоонколог Светлана Дячук рассказала о причинах появления на теле красных родинок, заявив, что они не опасны. Специалист призвала к осторожности при обращении к народным целителям.
Светлана Дячук охарактеризовала указанные накожные проявления: красные родинки представляют собой сосудистые структуры, называемые ангиомы (гемангиомы). Ими являются клубочки расширенных капилляров на коже. Не следует бояться данных образований, так как они не могут переродиться в рак кожного покрова. Специалист далее рассказала, что красные родинки могут возникнуть в любом возрасте, их появление не зависит от состояния здоровья мужчины или женщины. Даже если человек не болеет, подобные образования у него всё равно могут наблюдаться, но по данному поводу беспокоиться не стоит.

Причины возникновения их на коже наукой не установлены. Врачеватели и целители могут много рассказать о связи родинок с болезнями печени или глистах, и попытаются «лечить». Необходимо быть осторожными. Дерматовенеролог отметила, что связей между появлением ангиом и поражением печени не установлено. Лица, желающие избавиться от красных родинок, должны пройти консультацию у врачей. Для удаления гемангиом используется электронож, луч лазера или радионож.

Источник: https://newsyou.info/
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