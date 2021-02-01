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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 21, 08:47
Диетолог рассказал о важности жиров для организма
диета
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Диетолог Светлана Фус объяснила, почему не стоит ограничивать себя и свой организм в употреблении жиров.

Очень часто, стремясь похудеть, девушки, да и парни, выбирают для себя диету с ограничением жира, или же принимают "жирозжигающие" препараты. Однако таким образом, они не дают своим клеткам нормально функционировать.

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщает диетолог Светлана Фус.

Светлана решила посвятить новый пост о питании жирам, и рассказать все о том, почему они обязательно должны присутствовать в нашем питании.

Жиры выполняют много функций в нашем организме. Они защищают все структуры жизнеобеспечения, которые находятся внутри клетки, от воздействия вредных веществ, и обеспечивают ее здоровье. Выходит, что если организм недополучает нужное количество жиров, то в наши клетки с трудом поступают минералы и витамины, что не дает им нормально функционировать.

Также, жиры помогают нам дышать. Они помогают поддерживать альвеолы, в которых содержится воздух, в расправленном состоянии, чтобы мы могли дышать. ⁣⁣⠀

⁣Еще, жиры помогают держать в тонусе уровень холестерина в организме, который в свою очередь поддерживает выработку половых гормонов. Если жиров в питании не хватает, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин.

Важно, чтобы жиры были качественные и очень важно понимать, сколько их необходимо каждому конкретному человеку, с учетом его физических параметров, рода деятельности, физической нагрузки.⁣⁣⠀
telegraf.com.ua
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