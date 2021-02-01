Почему пить воду по утрам полезно для организма

Специалисты рассказали, что регулярное употребление теплой воды по утрам способствует улучшению состояния здоровья.





Гидратация организма





Употребление натощак теплой воды, особенно с лимоном способствует активизации обменных процессов.

Ночью во время сна мы теряем много жидкости, поэтому такая привычка - хороший способ оправиться от этих потерь и избежать обезвоживания.





Поможет похудеть





Регулярное питье воды по утрам способствует похудению, потому что это прекрасный способ добиться здорового обмена веществ. Также это поможет уменьшить жировые отложения.





Выводит токсины





При употреблении теплой воды температура тела повышается, что приводит к потоотделению. Таким образом организм очищается от токсинов. Для максимального эффекта рекомендуется добавить дольку лимона.





Улучшает состояние кожи





Теплая вода увлажняет кожу, а в сочетании с лимоном обладает регенерирующими свойствами, которые могут помогут успокоить разнообразные раздражения кожи.





Нормализует кровообращение





Теплая вода улучшает кровообращение в организме, что важно для поддержания нормальной мышечной и нервной активности.





Улучшает работу кишечника





Употребление по утрам теплой воды поможет справиться с запорами и положительно влияет на пищеварение.



