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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 21, 11:39
Магний – очиститель сосудов. Признаки нехватки в организме
магний
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Ученые высказались о том, что достаточное потребление магния может быть способом поддерживать хорошее состояние кровеносных сосудов.
Исследователями было установлено, что магний действует как естественный очиститель сосудов от излишков холестерина, причем сокращает количество «плохого» холестерина, наиболее опасного в плане возможных рисков для здоровья.

«Магний играет роль кофактора в 300 ферментативных реакциях, ответственных за регулировку артериального давления и гликемический контроль. Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счет снижения общего холестерина в плазме», — констатируют научные специалисты.
При его нехватке в организме выработка холестерина становится более интенсивной. 

На дефицит магния указывают следующие симптомы:

усталость,
мышечная слабость,
повышенное артериальное давление,
астма,
нервозность, психические расстройства,
мышечные судороги,
остеопороз,
плохой аппетит,
тошнота.

Продукты, которые помогут преодолеть дефицит магния.

Шпинат: зеленые листовые овощи в целом богаты этим минералом.

Орехи: кешью и миндаль содержат особенно высокое количество магния.

Авокадо: его потребление поддерживает здоровый уровень холестерина, снижает риск сердечных заболеваний.

Бананы: насыщенные магнием, они повышают уровень энергии.

Темный шоколад: является источником не только необходимого организму минерала, но также антиоксидантов.

Источник: https://newsyou.info/
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