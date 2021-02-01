Магний – очиститель сосудов. Признаки нехватки в организме

Исследователями было установлено, что магний действует как естественный очиститель сосудов от излишков холестерина, причем сокращает количество «плохого» холестерина, наиболее опасного в плане возможных рисков для здоровья.
«Магний играет роль кофактора в 300 ферментативных реакциях, ответственных за регулировку артериального давления и гликемический контроль. Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счет снижения общего холестерина в плазме», — констатируют научные специалисты.
При его нехватке в организме выработка холестерина становится более интенсивной.
На дефицит магния указывают следующие симптомы:
усталость,
мышечная слабость,
повышенное артериальное давление,
астма,
нервозность, психические расстройства,
мышечные судороги,
остеопороз,
плохой аппетит,
тошнота.
Продукты, которые помогут преодолеть дефицит магния.
Шпинат: зеленые листовые овощи в целом богаты этим минералом.
Орехи: кешью и миндаль содержат особенно высокое количество магния.
Авокадо: его потребление поддерживает здоровый уровень холестерина, снижает риск сердечных заболеваний.
Бананы: насыщенные магнием, они повышают уровень энергии.
Темный шоколад: является источником не только необходимого организму минерала, но также антиоксидантов.