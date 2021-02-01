Магний – очиститель сосудов. Признаки нехватки в организме

Исследователями было установлено, что магний действует как естественный очиститель сосудов от излишков холестерина, причем сокращает количество «плохого» холестерина, наиболее опасного в плане возможных рисков для здоровья.





«Магний играет роль кофактора в 300 ферментативных реакциях, ответственных за регулировку артериального давления и гликемический контроль. Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счет снижения общего холестерина в плазме», — констатируют научные специалисты.

При его нехватке в организме выработка холестерина становится более интенсивной.





На дефицит магния указывают следующие симптомы:





усталость,

мышечная слабость,

повышенное артериальное давление,

астма,

нервозность, психические расстройства,

мышечные судороги,

остеопороз,

плохой аппетит,

тошнота.





Продукты, которые помогут преодолеть дефицит магния.





Шпинат: зеленые листовые овощи в целом богаты этим минералом.





Орехи: кешью и миндаль содержат особенно высокое количество магния.





Авокадо: его потребление поддерживает здоровый уровень холестерина, снижает риск сердечных заболеваний.





Бананы: насыщенные магнием, они повышают уровень энергии.





Темный шоколад: является источником не только необходимого организму минерала, но также антиоксидантов.



