Как похудеть без отказа от еды

Вместо отказа от любимых блюд, нужно ввести в свою жизнь несколько правил, которые не только станут полезными привычками, но и помогут быстрее сбрасывать вес





Такого мнения придерживаются специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.





Вот какие привычки они предлагают добавить в повседневную жизнь:





- Начинайте каждое утро с десятиминутной прогулки и занимайтесь физическими упражнениями в течении дня. Попробуйте приседать, пока чистите зубы, отжиматься от стены во время рекламной паузы на ютубе или бежать на месте, пока готовите чай.





- Ограничьте употребление алкоголя, не пейте кофе после обеда, чтобы лучше спать ночью. И замените фруктовые соки в пакетах и сладкую газировку на минеральную воду, чай, кофе и молоко.





- Ешьте больше во время основного приема пищи, чтобы не грешить потом вредными перекусами.





- Не вешайте на еду ярлык хороший/плохой. Вся еда – это энергия, просто некоторые продукты более питательны, чем другие.





- Если вы любите сладкое, замените белый и молочный шоколад на темный шоколад с 70% какао в составе.





- Каждую неделю пробуйте новый овощ. Старайтесь выбирать то, что вы раньше никогда не ели.





- Всегда составляйте список продуктов перед походом в супермаркет. Это поможет избежать вам спонтанных покупок типа чипсов, мороженого и другой вредной еды.





- Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций кроме еды, делайте упор на интеллектуальное удовольствие. Пусть ваш мозг поработает: решайте кроссворды, разгадывайте головоломки, слушайте подкасты, поговорите с другом, в конце концов.





- Не запрещайте себе ничего из еды. Если чего-то очень сильно хочется, не отказывайте себе в удовольствии съесть это. Однако ешьте в разумных количествах и не торопясь.



