Опасности, которые скрывает сидячий образ жизни

Низкий уровень физической активности приводит к еще большей усталости и провоцирует астению. Чем больше человек сидит, тем более усталым он будет себя чувствовать. Эксперименты ученых показали, что умеренная физическая нагрузка трижды в неделю по двадцать минут эффективно повышает энергетический уровень.





Сидячий образ жизни приводит к забывчивости, поскольку мозговая активность, как и мышцы, требует физической нагрузки. Положение сидя в течение нескольких часов в итоге приведет к более тонкой медиальной височной доле, которая как раз отвечает за память. Эйми Лейтон предупреждает, что малоподвижность спровоцирует провалы в памяти.





По словам спортивного психолога, сидячий образ жизни приводит к плохому настроению. Движение тела связано с высвобождением гормона радости. По этой причине люди с такими привычками имеют заниженные параметры благополучия в психологическом плане.



