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Леди
Красота и здоровье
2 февраля 21, 11:39
Опасности, которые скрывает сидячий образ жизни
сидячий образ жизни
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Спортивный психолог Эйми Лейтон, представляющая Колумбийский университет, рассказала, чем сопровождается сидячий образ жизни. Доктор дала рекомендации, которые позволят избежать негативных последствий.
Низкий уровень физической активности приводит к еще большей усталости и провоцирует астению. Чем больше человек сидит, тем более усталым он будет себя чувствовать. Эксперименты ученых показали, что умеренная физическая нагрузка трижды в неделю по двадцать минут эффективно повышает энергетический уровень.

Сидячий образ жизни приводит к забывчивости, поскольку мозговая активность, как и мышцы, требует физической нагрузки. Положение сидя в течение нескольких часов в итоге приведет к более тонкой медиальной височной доле, которая как раз отвечает за память. Эйми Лейтон предупреждает, что малоподвижность спровоцирует провалы в памяти.

По словам спортивного психолога, сидячий образ жизни приводит к плохому настроению. Движение тела связано с высвобождением гормона радости. По этой причине люди с такими привычками имеют заниженные параметры благополучия в психологическом плане.

Источник: https://newsyou.info/
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