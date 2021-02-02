Чем может быть полезен яблочный уксус

Такой уксус советуют в борьбе с диабетом второго типа. Одно небольшое исследование показало, что во время приема пищи с высоким содержанием углеводов он может улучшить чувствительность к инсулину на 19–34%. Результаты другого эксперимента говорят о том, что уксус снизил уровень сахара в крови на 31,4% у пяти людей после того, как они съели по 50 г белого хлеба.





Врачи также утверждают, что продукт способствует похудению. Избыточный вес увеличивает риск опасных для жизни заболеваний: диабета, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Яблочный уксус, в свою очередь, усиливает чувство насыщения, отмечают специалисты. Кроме того, он может снизить уровень холестерина и кровяное давление – эти показатели считаются главными факторами риска сердечных заболеваний.





Лучший способ включить яблочный уксус в рацион – использовать его в готовке. Некоторые люди разбавляют его водой и пьют как напиток. Лучше всего обойтись одной-двумя столовыми ложками в день. При этом медики просят не злоупотреблять продуктом, поскольку он может вызвать вредные побочные эффекты: например, эрозию зубной эмали.



