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Леди
Красота и здоровье
2 февраля 21, 11:41
Чем может быть полезен яблочный уксус
Яблочный уксус
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Для достижения долголетия ученые посоветовали использовать в рационе яблочный уксус, антимикробные и антиоксидантные свойства которого способны помочь снизить уровень сахара в крови, похудеть и улучшить здоровье сердце.
Такой уксус советуют в борьбе с диабетом второго типа. Одно небольшое исследование показало, что во время приема пищи с высоким содержанием углеводов он может улучшить чувствительность к инсулину на 19–34%. Результаты другого эксперимента говорят о том, что уксус снизил уровень сахара в крови на 31,4% у пяти людей после того, как они съели по 50 г белого хлеба.

Врачи также утверждают, что продукт способствует похудению. Избыточный вес увеличивает риск опасных для жизни заболеваний: диабета, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Яблочный уксус, в свою очередь, усиливает чувство насыщения, отмечают специалисты.  Кроме того, он может снизить уровень холестерина и кровяное давление – эти показатели считаются главными факторами риска сердечных заболеваний.

Лучший способ включить яблочный уксус в рацион – использовать его в готовке. Некоторые люди разбавляют его водой и пьют как напиток. Лучше всего обойтись одной-двумя столовыми ложками в день. При этом медики просят не злоупотреблять продуктом, поскольку он может вызвать вредные побочные эффекты: например, эрозию зубной эмали.

Источник: https://newsyou.info/
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