Noom-диета. Что нужно знать о популярном плане похудения

Третий месяц зимы — пожалуй, не лучшее время для экспериментов с диетами и попыток "ничего не есть" для быстрой потери веса. Вместо этого целесообразно думать о более здоровом питании и больше двигаться. Один из лучших способов, о котором сегодня все говорят — это Noom (Нум-диета). Она считается одной из лучших в ряду фитнес-планов и планов для похудения. Noom совмещает физические тренировки и рекомендации диетолога в одном приложении — и, как говорят, это приложение уже помогло похудеть более чем 1,5 миллионам человек.





Что такое контролер веса Noom (Нум)?





Для начала следует разобраться, что такое Noom? Это программа, получившая название "устойчивого плана похудения и фитнеса". Она отличается от других диет тем, что нацелена на изменение поведения, а не на отказ от еды и соблюдение интенсивного графика тренировок — все это рекомендовано командой диетологов, личных тренеров и поведенческих психологов — авторов программы Noom.





Согласно концепции, программа направлена ​​на развитие более здоровых отношений с едой и спортивными нагрузками. Она не поможет вам похудеть, объедаясь пончиками и фаст-фудом. Приложение помогает пользователям своевременно сделать выбор в пользу сбалансированной диеты и объясняет, почему одни продукты рекомендуются вместо других.





Программа Noom позволяет пользователю создавать свою собственную индивидуальную разбивку калорий на основе факторов и критериев образа жизни, отслеживать продукты питания, записывать упражнения, изменения веса, уровень сахара в крови и давление, а также получать доступ к индивидуальным тренировкам.





Как работает план Noom?





Для начала зайдите на официальный сайт Noom: там вам придется ответить на серию вопросов, в том числе о своем возрасте, росте, текущем весе и том, сколько веса вы хотите сбросить. Затем следует викторина, посвященная вашим привычкам и поведению, а также основные вопросы о вашем текущем состоянии здоровья. Если все в порядке, просто скачайте себе приложение.





Пожалуй, единственное, что действительно отличает Noom от других программ для похудения — это фактор подотчетности, он обеспечивает положительный контроль и коучинг, которые помогут вам не сбиться с пути. Последователям метода нравится, что он проповедует реалистичный подход к снижению веса и здоровому питанию, а не ограничивает продукты или изгоняет из рациона "вредные" лакомства.





Кроме того, вы систематически получаете вознаграждение за употребление в пищу богатых питательными веществами, полезных продуктов, на основе системы цветовой кодировки. Чем больше вы едите "зеленых" продуктов, тем больше получаете вознаграждение. Кто не любит маленькую похвалу? В свою очередь, "желтые" и "красные" продукты не считаются "плохими", но приложение информирует вас о том, что они калорийные и менее сытные.





Правда ли, что Noom — это самая эффективная диета?





Многие пользователи, которые придерживаются плана и честно подходят к фиксации своего рациона, существенно худеют с помощью приложения. Что наиболее важно, система помогает навсегда изменить привычки питания.





Запись продуктов в журнал и наблюдение за тем, что вы едите и когда, поможет вам увидеть закономерности и модели поведения, а также побудит вас есть меньше продуктов с красной маркировкой и больше продуктов из "зеленой" категории.





На сегодняшний день план похудения скачали более 50 миллионов человек, и рейтинг популярности этого вида контролера веса говорит сам за себя. Кстати, если вы не знаете, что приготовить и какой рецепт будет полезен в плане похудения, вы найдете в приложении множество полезных рецептов, оказывающих позитивное влияние на здоровье. А еще — найдете подборку статей о здоровом образе жизни.



