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Леди
Красота и здоровье
3 февраля 21, 11:09
Витамины и косметика: как сохранить красоту
косметика
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Всем известно о пользе витамина С в укреплении иммунной защиты организма и борьбе с различными заболеваниями.
В то же время незаменим его вклад и в поддержание нашей красоты. Дело в том, что аскорбиновая кислота принимает участие в синтезе природного коллагена, который отвечает за упругость кожных покровов и нашу молодость.

О том, как правильно подбирать средства с этим компонентом и как их применять для лучшего эффекта, рассказала косметолог Татьяна Моторина. На своей странице в Instagram она перечислила сильные стороны витамина С и раскрыла секреты выбора и правильного использования средств с активной концентрацией эго компонента.

В чем сила витамина С:

— отшелушивает верхний слой кожи;
— работает с пигментацией, в т.ч. пост-акне;
— защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и тем самым замедляет процесс старения;
— увеличивает синтез коллагена (белка упругости и прочности кожи).

Самая действенная форма витамина С — аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid). Есть и другие формы, но они менее эффективны, зато стабильнее и мягче.

Кому и когда необходим витамина С:

— если у тебя есть пигментация или пост-акне;
— если тебе 25-30 лет и ты беспокоишься о преждевременном старении кожи;
— если тебе 35+ лет и у тебя уже есть признаки старения.

Какой же процент содержания витамина С в косметическом средстве будет эффективен? Если это аскорбиновая кислота, 1-20 процентов, для остальных форм- чем выше процент, тем лучше.

Использовать средства, содержащие витамин С, лучше утром, поскольку это антиоксидант, который будет защищать кожу в течение дня. Возможно ежедневное использование, но если средство агрессивное и с высоким процентом содержания действующего вещества, достаточно использовать его 2-3 раза в неделю.

Важно помнить, что аскорбиновая кислота нестабильна и распадается на воздухе, теряя свои свойства, поэтому эффективность средств после вскрытия — не больше 6 месяцев. Выбирая средство, ищи банку с дозатором в темной упаковке. Если средство немного потемнело — не страшно, а вот если цвет изменился на коричневый — нужно перестать им пользоваться.

Источник: https://changeua.com/
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