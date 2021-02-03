Витамины и косметика: как сохранить красоту

В то же время незаменим его вклад и в поддержание нашей красоты. Дело в том, что аскорбиновая кислота принимает участие в синтезе природного коллагена, который отвечает за упругость кожных покровов и нашу молодость.





О том, как правильно подбирать средства с этим компонентом и как их применять для лучшего эффекта, рассказала косметолог Татьяна Моторина. На своей странице в Instagram она перечислила сильные стороны витамина С и раскрыла секреты выбора и правильного использования средств с активной концентрацией эго компонента.





В чем сила витамина С:





— отшелушивает верхний слой кожи;

— работает с пигментацией, в т.ч. пост-акне;

— защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов и тем самым замедляет процесс старения;

— увеличивает синтез коллагена (белка упругости и прочности кожи).





Самая действенная форма витамина С — аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid). Есть и другие формы, но они менее эффективны, зато стабильнее и мягче.





Кому и когда необходим витамина С:





— если у тебя есть пигментация или пост-акне;

— если тебе 25-30 лет и ты беспокоишься о преждевременном старении кожи;

— если тебе 35+ лет и у тебя уже есть признаки старения.





Какой же процент содержания витамина С в косметическом средстве будет эффективен? Если это аскорбиновая кислота, 1-20 процентов, для остальных форм- чем выше процент, тем лучше.





Использовать средства, содержащие витамин С, лучше утром, поскольку это антиоксидант, который будет защищать кожу в течение дня. Возможно ежедневное использование, но если средство агрессивное и с высоким процентом содержания действующего вещества, достаточно использовать его 2-3 раза в неделю.





Важно помнить, что аскорбиновая кислота нестабильна и распадается на воздухе, теряя свои свойства, поэтому эффективность средств после вскрытия — не больше 6 месяцев. Выбирая средство, ищи банку с дозатором в темной упаковке. Если средство немного потемнело — не страшно, а вот если цвет изменился на коричневый — нужно перестать им пользоваться.



