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Леди
Красота и здоровье
3 февраля 21, 11:12
Топ продуктов-лидеров по содержанию клетчатки
продукты
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Клетчатка очень важна в рационе современного человека.
Она помогает в процессе похудения, помогает контролировать уровень глюкозы в крови и клетчатка главный инструмент в борьбе с запорами (но не единственный. Если у вас есть такая проблема, обратите внимание на количество выпиваемой воды в течение дня и на жирность своего рациона). О том, какие продукты ею богаты рассказала диетолог Ольга Усенко.

Эксперт перечислила топ продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые можно найти в любое время года и которые финансово доступные для каждого.⠀

Есть рекомендации потреблять около 14 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий, которые вы потребляете ежедневно. Это составляет примерно 24 грамма клетчатки для женщин и 38 граммов для мужчин.

Когда мы потребляем нужно количество пищевых волокон, то у нас появляются некие преимущества:

- Снижение холестерина. Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме.

- Более легкое похудение. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийны и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени.

- Увеличение объема продуктов распада (каловых масс). Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны захотеть добавить в свой рацион клетчатку. Клетчатка естественным образом увеличивает объем каловых масс.

- Помощь в контроле уровня сахара в крови. Организму потребуется больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать более постоянный уровень сахара в крови.

Клетчатка приносит много пользы для здоровья, но важно постепенно в течение нескольких дней увеличивать её потребление, чтобы избежать побочных эффектов, таких как вздутие живота и газы.

Топ продуктов-лидеров по содержанию клетчатки.

Груша

Авокадо

Яблоко

Бананы

Морковь

Свекла

Брокколи

Чечевица

Фасоль

Горох

Нут

Овес

Миндаль

Семена подсолнуха

Темный шоколад (более 85% какао)

Источник: https://newsyou.info/

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