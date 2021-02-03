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Леди
Красота и здоровье
3 февраля 21, 11:15
Привычка, которая может сделать кофе вредным для здоровья
Кофе
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Кофе является самым популярным напитком во многих странах мира.
Без чашки этого горячего напитка не представляют начало дня большинство людей. Однако эксперты предупреждают: у некоторых наблюдается привычка, которая может сделать кофе вредным для здоровья.

Оказалось, что потягивать остывший кофе из чашки, которая находится на столе весь день – плохая затея. С одной стороны, оставшийся кофе относительно безопасен для здоровья, так как вредные организмы начинают развиваться там довольно медленно.

Однако это правило действует только для черного кофе без добавок. А если в напитке присутствуют молоко или сливки, то максимальное количество времени, за которое нужно его выпить – два часа.

Отмечается, что в кофе, который был заварен давно, может накапливаться небольшое количество плесени или ее побочных продуктов, которые особенно опасны для аллергиков. Кроме того, ароматические вещества и масла в кофе склонны к окислению, в результате чего образуются горькие побочные продукты, влияющие на вкус.

Также из него быстро «выветриваются» и полезные вещества. Например, польза кофейных антиоксидантов, которые могут защитить от старения и многих заболеваний, будет не столь очевидна.

Источник: https://newsyou.info/
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