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Леди
Красота и здоровье
4 февраля 21, 00:04
Названы две главные пищевые угрозы для сердца
сердце
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Что вреднее всего для сердца? Поведала врач.

Российский врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова поведала, что всего вреднее для нашего сердца. Ее цитируют местные СМИ, пишет Фраза.

Медики отмечает, что это фастфуд и полуфабрикаты.

По ее словам, фастфуд «является высокорафинированным и жирным, в котором содержится большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что не очень полезно».

Она говорит: «Избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится избыточное количество транс-жиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы».

Специалист сообщает: «Такие продукты могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов, из-за чего те становятся более изъязвленными, что приводит к инсульту и инфарктам».

Информируется: «Во многих полуфабрикатах содержится сахар, хотя он не должен быть в составе. Следует отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия, ведь его наличие должно насторожить».
Fraza.ua
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