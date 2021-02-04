Как за две недели «перезапустить» организм

Врач рекомендует изменить рацион на 14 дней: есть больше фруктов и зелени, фермерской курятины и яиц, трав и специй и бобов. Сэпель отметила, что два-три раза в неделю стоит включать в рацион лосося и белую рыбу. Она дала совет есть молодой шпинат, брокколи, огурцы или горошек с каждым приемом пищи.





Также в меню можно добавить коричневый рис, киноа, овес без глютена, картофель, батат, свеклу, тыкву и пастернак. Австралийка призвала пить миндальное молоко вместо обычного, готовить на оливковом масле и приправлять еду лимонным соком, дижонской горчицей, тхиной и соевым соусом Тамари.





В эти две недели стоит полностью отказаться от алкоголя и снизить потребление кофеина: Сэпель разрешает выпить одну чашку чая или кофе до 11 утра. Привычные напитки она советует заменить на латте из куркумы и чай из корня одуванчика. Также придется отказаться от сахара, сахарозаменителей, сладостей, газировок и красного мяса.





Австралийка рекомендовала пить как минимум два литра воды в день, а также, по возможности, травяные чаи и кокосовую воду.





Наконец, как минимум 20 минут каждый день стоит уделить занятиям спортом. Сэпель призвала концентрироваться на тренировках, чтобы очистить разум. Она посоветовала выбирать любимый вид активности, но учитывать при этом, что от кардиотренировок уходит лишний вес, а силовые тренировки помогают нарастить мышцы.





Австралийка утверждает, что если следовать этим рекомендациям, уже через две недели можно почувствовать прилив энергии, начать лучше спать, меньше волноваться и наладить отношения с едой.



