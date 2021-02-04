Правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Основное правило при уходе за печенью — не злоупотреблять алкоголем. Печень тратит слишком много сил на переработку спиртного, поэтому отказ от выпивки позволит значительно улучшить состояние этого органа. Второе правило — нужно отказаться от жареной пищи, покрытой любимой многими корочкой. В этой корочке, как отмечают медики, масса токсичных канцерогенных веществ, с которыми приходится иметь дело печени.





Нужно отказаться еще и от самолечения. Любые лекарства наносят удар по печени, поэтому принимать их следует исключительно по назначению лечащего врача. Другие правила — отказ от трансжиров (их можно обнаружить в составе майонеза и других соусов, а также в составе готовой еды), а также ежедневное употребление свежих фруктов и овощей. Витамины и микроэлементы, которые содержатся в них, очень полезны не только для печени, но и для других внутренних органов.





Предпочтение стоит отдавать не красному мясу, а мясу птицы, плюс, добавляйте в свой рацион морскую рыбу, богатую омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами. Медики, кроме того, рекомендуют есть бобовые, орехи и семена.



