Длинные и густые: продукты для красоты волос

Не торопитесь резко менять привычный уход, лучше обратите внимание на свой рацион питания и образ жизни. Трихологи и нутрициологи сходятся на том, что как ни крути, но здоровье и красота волос зависят от внутреннего состояния организма: если все показатели в норме, то и проблем с волосами быть не должно.
БИОТИН
Говоря о состоянии волос, обратите внимание на содержание биотина (витамина В7) в организме — его должно быть достаточно, ведь это ключевое по важности вещество, которое отвечает за рост и естественную красоту волос.
Где искать?
Список продуктов с высоким содержанием биотина достаточно длинный, поэтому обязательно добавьте в свой рацион:
печень,
яичный желток,
лосось,
сыр,
авокадо,
свежую малину,
цветную капусту,
цельнозерновой хлеб.
Интересный факт: «Витамин В7 в большом количестве содержится в яичном желтке, а вот в белке он отсутствует вовсе, более того, мешает его усвоению в организме. Поэтому если вы исключаете желтки из рациона, то лишаете себя возможности получить приличную дозу этого важного элемента», — утверждает Марина Бессонова.
КЕРАТИН
Кератин — белок, «стройматериал» для роста крепких волос и ногтей.
Где искать?
Ценный микроэлемент содержится в:
капусте,
брокколи,
луке,
чесноке,
печени,
рыбе,
мясе,
натуральном йогурте.
«Не отказывайтесь от дополнительных источников витаминов для здоровья волос в виде нутрицевтиков (БАДов) с кератином: многие из них, как правило, идут в комбинации с цинком, медью, витаминами В3 и В6», — говорит эксперт.
ВИТАМИН С
Для выработки кератина организму необходим витамин С, который содержится в:
киви,
цитрусовых,
клубнике, чернике, клюкве и малине,
болгарском перце,
помидорах,
капусте (брокколи, цветная, брюссельская),
темно-зеленых листовых салатах.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
«Для улучшения состояния волос я советую добавить в свою бьюти-рутину «магниевое масло»: смешайте в равных пропорциях соль эпсома (хлорид магния) и воду — готово.
Регулярно наносите смесь на кожу головы, и вы не только улучшите состояние волос, но и восполните дефицит магния в организме».
ПОЛЕЗНЫЕ БЬЮТИ-ПРИЕМЫ В УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ:
1. Делайте укладки только на сухие волосы, чтобы снизить риск повреждений, не вредить их структуре.
2. Старайтесь пользоваться расческами с натуральной щетиной: они не электризуют волосы и не способствуют появлению секущихся кончиков.
3. Для придания дополнительного блеска волосам после мытья головы сполосните пряди прохладной водой: низкая температура воды отлично полирует и закрывает чешуйки волос, улучшает микроциркуляцию кожи головы.
ГРЕЧНЕВЫЕ ПАНКЕЙКИ ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС
Рецепт простого блюда на завтрак, который не только вкусный, но и полезный.
Ингредиенты:
На 2-3 порции вам понадобятся:
Зеленая гречка — 100 г
Кокосовое молоко/кефир 3,2% — 200 мл
Куриное/перепелиное яйцо — 1 или 4 шт. соответственно
Морская соль
Экстракт ванили
Сода, гашенная лимонным соком — 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. С вечера залить промытую гречку холодной фильтрованной водой: уровень воды должен покрывать крупу на 1-2 см.
2. Утром, не промывая гречку, смешайте крупу со всеми остальными ингредиентами, поместите в блендер.
3. Взбивайте в течение 3-5 минут.
4. Выпекайте панкейки с двух сторон по 1-2 минуте.
Подавать блюдо лучше всего с соусом из протертых ягод или кленовым сиропом.