7 способов кардинально замедлить старение

Повернуть время вспять неподвластно никому, однако замедлить его ход и влияние на наш внешний вид и здоровье вполне возможно. То, как мы стареем, зависит от нашей ДНК только на 50%, другая половина полностью определяется образом жизни. Перехитрить организм и сбросить несколько лет своего биологического возраста можно с помощью спорта и здорового питания. Да, это всем известная истина, поэтому вот еще семь конкретных советов, которые действуют как естественное омоложение.





ДОБАВЬТЕ В СВОЙ РАЦИОН ЯГОДЫ

Свободные радикалы — одни из главных врагов упругой кожи. Плохие новости заключаются в том, что их образованию способствует практически все, что окружает нас каждый день: ультрафиолет, загрязненная экология, радиация, курение, стресс провоцируют появление морщин и пигментных пятен. Хорошие новости в том, что бороться со всем перечисленным можно с помощью ягод, содержащих мощный заряд антиоксидантов. Рекомендуется дополнять свой рацион порцией ягод ежедневно, в идеале употреблять их с первым приемом пищи. Так они идеально метаболизируются и в течение дня защищают организм от свободных радикалов и, следовательно, преждевременного старения.





ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИН D

Необязательно получать витамин D из солнца, его как раз стоит избегать и не забывать 365 дней в году наносить на кожу SPF. Если вы живете в северной стране и работаете в офисе, скорее всего, у вас обнаружится нехватка этого витамина. Однако прежде, чем бежать в аптеку, проконсультируйтесь с эндокринологом: врач назначит анализ и соответствующую результатам дозировку. Вам же останется выбрать, в каком виде вам удобнее принимать витамин D — капсул или раствора.





ЗАНИМАЙТЕСЬ СЕКСОМ

Совмещайте приятное с полезным: да, регулярный секс тоже может остановить процесс старения. Ученые даже посвятили этому отдельное исследование, по результатам которого обнаружили, что сексуально активные люди имеют более упругую кожу из-за регулярного увеличения сердечного ритма и, следовательно, улучшения кровообращения, чем те, кто занимается сексом редко. Подобная нагрузка похожа на высокоинтенсивную тренировку и тоже предотвращает сердечно-сосудистые заболевания — в общем, сплошные плюсы.





СОБЛЮДАЙТЕ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Полезная привычка, которая для многих остается личным вызовом. Примите его: организм на 50-80% состоит из воды, и чем старше мы становимся, чем меньше ее процентное соотношение — привет, морщины.





ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССА

Стресс заставляет нас стареть быстрее, потому что в этом состоянии организм выделяет кортизол. В режиме «fight or flight» происходит сужение артерий, и через кровь переносится меньше кислорода. Тут же поджидают свободные радикалы, расцветающие в состоянии стресса и заставляющие нас выглядеть старше.

Понятно, что проще сказать, чем сделать. В качестве совета советуем проиграть в голове события, которые могут вызвать у вас стресс. Таким образом, если это произойдет в реальности, ваша реакция будет спокойнее.





ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

Еще одна старая как мир истина: спорт — это жизнь. Кардио, аэробные и анаэробные нагрузки — выберите ту, что вам по душе, и занимайтесь регулярно. Чем раньше вы превратите спорт в неотъемлемую часть жизни, тем позже начнете стареть. Мышцы делают кожу упругой и подтянутой, сжигают жир и поддерживают оптимальный уровень инсулина. А если вы занимаетесь спортом на воздухе, то, помимо всех перечисленных бонусов, еще и активно насыщаете клетки кислородом.





ОТДЫХАЙТЕ

Отличные новости: приятно-ленивый досуг тоже замедляет старение. Массаж, например, сохраняет кожу эластичной и молодой, потому что при давлении в клетки поступает больше кислорода. Качественный сон играет не менее важную роль: клетки обновляются, кортизол разрушается, а гормон сна мелатонин оказывает омолаживающее действие на организм.



