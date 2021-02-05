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Леди
Красота и здоровье
5 февраля 21, 11:47
2 продукта для завтрака для снижения холестерина
сок
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Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Эксперты назвали два продукта на завтрак, которые помогают улучшить показатели холестерина.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, изучалось длительное потребление апельсинового сока и его способность снижать уровень холестерина ЛПНП. В эксперименте приняли участие сотрудниками фабрики по производству апельсинового сока – 103 мужчины и 26 женщин.

Результаты показали, что 41% людей потребляли две чашки (480 миллилитров) напитка в день в течение как минимум двенадцати месяцев, в то время как 59% добровольцев не пили сок. Выяснилось, что у любителей апельсинового сока был низкий уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП, наблюдалось улучшение содержания фолиевой кислоты и витамина С. Было доказано, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний – высокое кровяное давление.

Ещё одним продуктом, снижающим давление, является авокадо. Также он содержит витамины Е и В, калий, ниацин, железо, медь, фолиевую кислоту, мононенасыщенные жиры и растворимую клетчатку.

Источник: https://newsyou.info/
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