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Леди
Красота и здоровье
5 февраля 21, 11:50
Чем опасно быстрое похудение
похудение
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Быстрое похудение грозит человеку преждевременной старостью.
Американские ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что быстрое похудение угрожает преждевременной старостью. Избавляясь от лишнего веса, люди нередко приобретают так называемое «диетическое лицо».

Специалисты из Медицинского колледжа Висконсина провели эксперимент с участием 19 добровольцев среднего возраста. В ходе исследования они сделали КТ лица людей и определили, что в процессе похудения у них обвисли щеки, а челюсти стали более тяжелыми. Изначально ученые считали, что данные изменения провоцирует похудение, однако оказалось, что их запускают ускоряющиеся процессы старения. Жир на лице начинает стремительно исчезать, вызывая углубление носогубной складки. При этом щеки опускаются вниз. Эти изменения провоцируют появление «диетического лица». 

Ученые пояснили, что от количества жировой ткани зависит эластичность кожи, однако бояться ее обвисания не стоит. Человеческий организм устроен настолько умно, что до определенных пределов способен улучшать тонус лица самостоятельно.

Источник: https://lenta.ua/
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