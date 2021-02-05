Последствия полного отказа от соли

Питание является основой здорового образа жизни и хорошего самочувствия, залогом энергичного и продуктивного дня. Грамотно составленный рацион дает возможность не сталкиваться с целой россыпью, как незначительных, так и довольно серьезных заболеваний. Отдельное место в обсуждениях диетологов занимает соль, при этом некоторые не видят в ней совершенно ничего плохого, а другие рекомендуют употреблять как можно меньше. Что может произойти, если вычеркнуть ее из своего рациона.





Тяжело представить ежедневную пищу без соли, но многие люди не отказывают себе в потреблении большего ее количества – в два раза превышающего допустимое. Чересчур большое потребление натрия в пищу может повлечь появление не только отеков, но и повышение артериального давления, пагубно влияющего на почечную деятельность.





Медики предупреждают, что проблемы с работой почек лишь усугубляют артериальное давление, повышая тем самым вероятность наступления сосудистой катастрофы в виде инсульта или инфаркта. Но при этом следует помнить, что дефицит соли так же негативно сказывается на здоровье, как и ее переизбыток. Среди неприятных последствий: пониженное артериальное давление, тошнота, дефицит калия, а также головные боли.





Помимо этого натрий требуется для полноценной и нормальной деятельности мышечной и нервной систем. Но если все же отказаться от его употребления всего на три дня, то польза будет неимоверной – отеки исчезнут, а также уйдут лишние килограммы. Если же отказаться от соли навсегда, то появятся проблемы с почками, постоянно будет сопутствовать плохое самочувствие.





Важно всегда помнить о дневной норме соли – не больше чайной ложки ежедневно (5-6 грамм), а для детей и лиц преклонного возраста, которые страдают от гипертензии, эта норма в два раза меньше – 2-3 грамма.



