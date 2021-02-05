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Леди
Красота и здоровье
5 февраля 21, 12:06
Как защитить организм от резких смен погоды
метеочувствительность
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Метеочувствительность существует на самом деле, это не миф и не выдуманная болезнь.
О том, кто подвержен метеочувствительности и чем она опасна рассказала врач, профессор Ольга Кореннова.

В эту зиму можно наблюдать “температурные качели”, которые становятся поводом обращения сотен граждан в медицинские учреждения. Резкие температурные скачки провоцируют перепады артериального давления, учащенное сердцебиение, мигрень, боли в суставах и швах, и даже депрессию.

Врач отмечает, что при смене атмосферного давления меняется давление в органах: в брюшной полости и черепной коробке. Из-за того, что оболочки растягиваются, появляется боль. На “температурные качели” чаще всего реагируют “сердечники”, гипертоники, астеники, люди с хроническими заболеваниями.

Кореннова советует людям, которые страдают метеочувствительностью, повышать выносливость сосудов. Для этого необходимо закаливаться, принимать контрастный душ, а также регулярно заниматься физкультурой. Однако заниматься до изнеможения также нельзя. Лучше всего в этом случае совершать ежедневные прогулки, желательно не менее 30 минут. Медик отмечает, что “сердечники” должны всегда иметь дома нитроглицерин. А у гипертоников должны быть под рукой препараты, назначенные врачом.

Источник: https://newsyou.info/
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