Как есть на ночь без вреда фигуре

Однако иногда желание перекусить очень сильное и вынужденное из-за поздней работы и загруженного дня.

Эксперты рассказали, как перекусить без вреда фигуре.





Контролируйте размер порции





Уместно съедать не полноценный прием пищи, а небольшую порцию продукта, который хочется. Калорийность такого перекуса должна быть не больше 100-150 калорий, чтобы не причинить вреда фигуре. Поздний перекус не испортит здоровья, если это будут ягоды, зеленый салат, другие овощи или фрукты в небольших размерах.





После тренировки ешьте белок





Тренировки обычно у работающих людей проходят по вечерам. А значит, домой ты попадаешь ближе к позднему вечеру, а то и ночи. Трата сил на тренировке приводит к желанию съесть все, что видишь на своем пути. Но делать этого лучше не стоит. Желательно перекусить чем-то белковым: куриная грудка, омлет из 1-2 яиц, сыр, протеиновый батончик. Так организм получит необходимое восполнение сил и энергии, но при этом не потолстеет.





Ешьте низкокалорийные продукты





Дневная калорийность у среднестатистической женщины составляет около 1500 калорий. Если съедать продукты на всю суточную калорийность в течение дня, а не есть после 18:00, то ни к чему хорошему это не приведет. Уже через пару часов голод возымеет власть над разумом, и вы побежите к холодильнику. Тем самым получится большой профицит. Лучше оставлять запас максимум на 300 калорий на тот случай, если захочется перекусить перед сном.





Лягте спать раньше обычного





Но что же делать, если организм требует еды, а вся суточная калорийность уже потреблена? В таком случае поможет преждевременный сон. Лягте спать на пару часов раньше обычного, чтобы забыть о голоде, желании согрешить. Утром вас ожидает удивительное чувство легкости!



