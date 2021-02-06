Леди Красота и здоровье
6 февраля 21, 11:48
Почему нужно есть горький шоколад
Многие не знают о хороших свойствах лакомства. Такой шоколад любят не все, ведь он отличается отчетливой горечью. Однако, доказано, что чем больший процент содержания какао-бобов, тем выше полезные свойства горького шоколада.
Медики рассказали о многих полезных свойствах горького шоколада.
Лечит сердце
Регулярное употребление горького шоколада борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что какао снижает риск развития таких болезней и положительно влияет на сердце и сосуды в целом. Все потому, что в какао содержатся полифенолы и много антиоксидантов.
Предотвращает инсульт
Ученые в течение десятилетий следили за здоровьем двух групп людей: те, которые регулярно употребляли шоколад, и те, кто от него полностью отказался. У тех, кто ел много шоколада, есть и другие общие привычки, которые повлияли на низкую вероятность инсульта.
Помогает при кашле
Ученые обнаружили, что шоколад уменьшает кашель иногда эффективнее, чем обычные лекарства от простуды. Они провели ряд исследований и поняли, что теобромин, содержащийся в какао, снижает активность блуждающего нерва головного мозга, который и вызывает кашель.
Заставляет мозг работать
Регулярное употребление качественного шоколада улучшает способность анализировать информацию. Также он улучшает абстрактное мышление и оперативную память.
Источник: https://changeua.com/