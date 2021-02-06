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Леди
Красота и здоровье
6 февраля 21, 11:48
Почему нужно есть горький шоколад
горький шоколад
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Горький шоколад — полезная сладость, которая нужна в рационе всем.
Многие не знают о хороших свойствах лакомства. Такой шоколад любят не все, ведь он отличается отчетливой горечью. Однако, доказано, что чем больший процент содержания какао-бобов, тем выше полезные свойства горького шоколада.

Медики рассказали о многих полезных свойствах горького шоколада.

Лечит сердце
Регулярное употребление горького шоколада борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что какао снижает риск развития таких болезней и положительно влияет на сердце и сосуды в целом. Все потому, что в какао содержатся полифенолы и много антиоксидантов.

Предотвращает инсульт
Ученые в течение десятилетий следили за здоровьем двух групп людей: те, которые регулярно употребляли шоколад, и те, кто от него полностью отказался. У тех, кто ел много шоколада, есть и другие общие привычки, которые повлияли на низкую вероятность инсульта.

Помогает при кашле
Ученые обнаружили, что шоколад уменьшает кашель иногда эффективнее, чем обычные лекарства от простуды. Они провели ряд исследований и поняли, что теобромин, содержащийся в какао, снижает активность блуждающего нерва головного мозга, который и вызывает кашель.

Заставляет мозг работать
Регулярное употребление качественного шоколада улучшает способность анализировать информацию. Также он улучшает абстрактное мышление и оперативную память.

Источник: https://changeua.com/
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