Почему нужно есть горький шоколад

Многие не знают о хороших свойствах лакомства. Такой шоколад любят не все, ведь он отличается отчетливой горечью. Однако, доказано, что чем больший процент содержания какао-бобов, тем выше полезные свойства горького шоколада.





Медики рассказали о многих полезных свойствах горького шоколада.





Лечит сердце

Регулярное употребление горького шоколада борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что какао снижает риск развития таких болезней и положительно влияет на сердце и сосуды в целом. Все потому, что в какао содержатся полифенолы и много антиоксидантов.





Предотвращает инсульт

Ученые в течение десятилетий следили за здоровьем двух групп людей: те, которые регулярно употребляли шоколад, и те, кто от него полностью отказался. У тех, кто ел много шоколада, есть и другие общие привычки, которые повлияли на низкую вероятность инсульта.





Помогает при кашле

Ученые обнаружили, что шоколад уменьшает кашель иногда эффективнее, чем обычные лекарства от простуды. Они провели ряд исследований и поняли, что теобромин, содержащийся в какао, снижает активность блуждающего нерва головного мозга, который и вызывает кашель.





Заставляет мозг работать

Регулярное употребление качественного шоколада улучшает способность анализировать информацию. Также он улучшает абстрактное мышление и оперативную память.



