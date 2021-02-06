Полезные и вредные свойства граната

Мы расскажем вам, как правильно чистить и употреблять гранат, что он лечит и кому полезен.





Гранат – большой красный плод 5-12 см чем-то похожий на яблоко, но внутри этой ягоды находится множество маленьких сочных зерен.





Правда, не все любят есть эти косточки, но они крайне полезны для организма – они улучшают работу кишечника, содержат много масел, которые положительно влияют на кожу, сосуды и сердце.





В 100 г граната 82,7 ккал.





Польза и вред





В гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.





Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.





А употребление гранатового сока снижает кровяное давление – гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.





Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность.





В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.





Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.





Как почистить гранат





– Покрутите гранат по столу, чтобы ослабить семяна.

– Сделайте надрез в середине граната и разделите его на две половины.

– Держите каждую половинку над миской семенами вниз, постучите по кожуре ложкой, слегка сжимая, чтобы высвободить семяна.





Существует и другой способ: сделайте четыре надреза на гранате. Окуните его в миску с водой выпуская семена руками – они останутся на дне. Слейте воду и лакомьтесь гранатом.





Источник: https://newsyou.info/