Разгрузочные дни: советы диетологов и варианты для питания

Разгрузочные дни являются одним из самых популярных методов для похудения. Помимо избавления от лишнего веса, этот метод питания способен благоприятно повлиять на организм в целом.

Диетолог Алексей Ковальков считает, что разгрузочный день для организма необходим только в случае, если он перегружен.

- Если вы на Новый год переели, ваш кишечник даже не двигается, он весь забит едой, то вам просто необходим разгрузочный день, чтобы очистить кишечник. В обычные дни ваши бактерии, которые живут в организме, - они хотят кушать. Если бактерии будут голодать, то они начнут пожирать клетки вашего кишечника. Это в лучшем случае. А в худшем, они просто погибнут частично. А место этих бактерий займут патогенные бактерии, - рекомендует доктор Ковальков.

Разгрузочные дни диетологи рекомендуют проводить 1 раз в неделю и по расписанию - в одно и то же время. Для питания в этот день можно выбрать как один вид продуктов, так и комбинированный. Употребление жидкости в разгрузочные дни нужно увеличить, а продукты употреблять в строгой дозировке. Продукты питания нужно чередовать. В разгрузочный день запрещается принимать алкогольные напитки.

Всю еду нужно разделить на 6-7 небольших порций, а средняя калорийность продуктов должна быть 1000-1500 кКалорий. С утра можно выпить 1 столовую ложку растительного масла, чтобы предотвратить застой желчи. Во время разгрузочных дней нужно исключить интенсивные физические и умственные нагрузки.

Во время разгрузочных дней желательно увеличить продолжительность ночного сна. А еще лучше, если вы вздремнете часок и днем. Если голод невозможно терпеть выпейте стакан нежирного кефира или йогурта.

Диетологи считают, что регулярное соблюдение разгрузочных дней с низкой калорийностью действительно способно помочь снижению веса, но вот быстрого результата ждать не стоит.

Разгрузочные дни не только помогают похудеть, но и дают "отдых" всей пищеварительной системе. В результате кишечник начинает лучше опорожняться и очищаться, выводятся токсины, снижается риск развития заболеваний печени и почек, исчезает аллергия, а состояние кожи улучшается. Так что устраивать разгрузочные дни можно и при склонности к определенным заболеваниям – следует только посоветоваться с врачом.

В то же время большинство врачей являются противниками такого вида питания, утверждая, что вреда от разгрузочных дней будет больше, чем полезности. Ухудшаются сообразительность и память, снижается концентрация внимания, ощущается упадок сил, развиваются апатия и агрессия. Желудок и поджелудочная железа страдают не меньше. Конечно, людям с болезнями этих органов запрещены любые диеты и разгрузочные дни, а у здоровых людей, часто практикующих монодни, вполне вероятно, вскоре эти органы станут больными.

Проведение разгрузочных дней противопоказано людям, перенесшим инфаркты и инсульты, при заболевании сахарным диабетом и болезнях желудочно-кишечного тракта, в период беременности и лактации.

Белковый разгрузочный день. 300-400 г отварного мяса без соли необходимо разделить на 4-5 приемов. Вы можете использовать постные телятину, говядину, куриную грудку без кожи. Допускаются низкокалорийные овощные гарниры: капуста, зеленый салат, помидоры, огурец, или содержащие большое количество белка: зеленый горошек, фасоль, бобы.

Творожный разгрузочный день. Классический разгрузочный день подразумевает употребление только молочного продукта, без дополнительных ингредиентов: 500-600 граммов нежирного творога и 1,5-2 литра воды. Чтобы хоть как-то разнообразить скудный рацион, можно добавить в основное блюдо пряные травы или свежую зелень.

Овощные разгрузочные дни. Овощи, в принципе, могут быть любыми. Фаворитом любых овощных диет и разгрузочных дней являются свежие огурцы и кабачки. Хорошие показатели имеет разгрузка на капусте, помидорах, свекле, моркови.

Разгрузочные дни на крупах. Одной из наиболее подходящих каш для этого считается пшенная. Как указывает большинство специалистов по похудению, разгрузка на пшенке выглядит следующим образом: необходимо отварить 100 г крупы и разделить ее на 4 равных части, которые и надо съесть в течение дня. Разрешается пить воду, кефир и зеленый чай.

Кефирный разгрузочный день. Самая простая кефирная диета - это 1-2 л однодневного кефира без сахара, которые надо выпить в течение дня, разделив на 5-6 приемов. Помните, что любое кислое молоко хорошо сочетается со сладкими фруктами и овощами.

На йогурте. На целый день понадобятся 3 стаканчика йогурта и 2 зеленых яблока. На завтрак, обед и ужин будет йогурт, а в перерывах можно съесть яблоки.

Овсяная разгрузка. Вам понадобится 200 г овсяных хлопьев. Из них надо сварить кашу на воде, можно на отваре из плодов шиповника. Варить кашу в течение 5-7 минут, либо просто залить кипятком. По своей консистенции каша должна напоминать кисель и не должна быть очень густой. Для вкусового разнообразия допускается добавление кусочков сухофруктов. Овсяную кашу следует разделить на пять приемов, которые распределить в течение дня.

На огурцах. Огурцы обладают низким показателем калорийности и выраженным мочегонным эффектом. За один день нужно постараться "уместить" их в себя не менее килограмма, а лучше полтора, разделив это количество на 5-6 приемов. Можно включить в меню такое же количество обезжиренного кефира.

Молочный день. Для разгрузки подготовьте молоко со средним процентом жирности. Общий объем молока должен составлять не больше 1,5 литра в сутки. Разделите его на шесть приемов. Какую-либо другую жидкость употреблять в день разгрузки на молоке запрещается. На ночь можно слегка подогреть молоко и добавить в него небольшое количество натурального меда.

Разгрузочный день на грейпфруте. Вам понадобится: 3 грейпфрута, 3 чашки зеленого чая и 2 литра воды. Это и будет вашим питанием на весь день.