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Леди
Красота и здоровье
21 февраля 21, 12:43
Длинные и густые: продукты для красоты волос
волосы
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Авитаминоз в зимний период — дело привычное: волосы становятся тусклыми, сухими, а вдобавок еще и сильно выпадают, как после сильнейшей стрессовой взбучки.
Не торопитесь резко менять привычный уход, лучше обратите внимание на свой рацион питания и образ жизни. Трихологи и нутрициологи сходятся на том, что как ни крути, но здоровье и красота волос зависят от внутреннего состояния организма: если все показатели в норме, то и проблем с волосами быть не должно.

БИОТИН

Говоря о состоянии волос, обратите внимание на содержание биотина (витамина В7) в организме — его должно быть достаточно, ведь это ключевое по важности вещество, которое отвечает за рост и естественную красоту волос.

Где искать?

Список продуктов с высоким содержанием биотина достаточно длинный, поэтому обязательно добавьте в свой рацион:

печень,
яичный желток,
лосось,
сыр,
авокадо,
свежую малину,
цветную капусту,
цельнозерновой хлеб.

Интересный факт: «Витамин В7 в большом количестве содержится в яичном желтке, а вот в белке он отсутствует вовсе, более того, мешает его усвоению в организме. Поэтому если вы исключаете желтки из рациона, то лишаете себя возможности получить приличную дозу этого важного элемента», — утверждает Марина Бессонова.

КЕРАТИН

Кератин — белок, «стройматериал» для роста крепких волос и ногтей.

Где искать?

Ценный микроэлемент содержится в:

капусте,
брокколи,
луке,
чесноке,
печени,
рыбе,
мясе,
натуральном йогурте.

«Не отказывайтесь от дополнительных источников витаминов для здоровья волос в виде нутрицевтиков (БАДов) с кератином: многие из них, как правило, идут в комбинации с цинком, медью, витаминами В3 и В6», — говорит эксперт.

ВИТАМИН С

Для выработки кератина организму необходим витамин С, который содержится в:

киви,
цитрусовых,
клубнике, чернике, клюкве и малине,
болгарском перце,
помидорах,
капусте (брокколи, цветная, брюссельская),
темно-зеленых листовых салатах.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

«Для улучшения состояния волос я советую добавить в свою бьюти-рутину «магниевое масло»: смешайте в равных пропорциях соль эпсома (хлорид магния) и воду — готово.

Регулярно наносите смесь на кожу головы, и вы не только улучшите состояние волос, но и восполните дефицит магния в организме».

ПОЛЕЗНЫЕ БЬЮТИ-ПРИЕМЫ В УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ:

1. Делайте укладки только на сухие волосы, чтобы снизить риск повреждений, не вредить их структуре.

2. Старайтесь пользоваться расческами с натуральной щетиной: они не электризуют волосы и не способствуют появлению секущихся кончиков.

3. Для придания дополнительного блеска волосам после мытья головы сполосните пряди прохладной водой: низкая температура воды отлично полирует и закрывает чешуйки волос, улучшает микроциркуляцию кожи головы.

ГРЕЧНЕВЫЕ ПАНКЕЙКИ ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС

Рецепт простого блюда на завтрак, который не только вкусный, но и полезный.

Ингредиенты:

На 2-3 порции вам понадобятся:

Зеленая гречка — 100 г
Кокосовое молоко/кефир 3,2% — 200 мл
Куриное/перепелиное яйцо — 1 или 4 шт. соответственно
Морская соль
Экстракт ванили
Сода, гашенная лимонным соком — 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. С вечера залить промытую гречку холодной фильтрованной водой: уровень воды должен покрывать крупу на 1-2 см.

2. Утром, не промывая гречку, смешайте крупу со всеми остальными ингредиентами, поместите в блендер.

3. Взбивайте в течение 3-5 минут.

4. Выпекайте панкейки с двух сторон по 1-2 минуте.

Подавать блюдо лучше всего с соусом из протертых ягод или кленовым сиропом.

Источник: https://newsyou.info/
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