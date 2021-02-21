Длинные и густые: продукты для красоты волос

Не торопитесь резко менять привычный уход, лучше обратите внимание на свой рацион питания и образ жизни. Трихологи и нутрициологи сходятся на том, что как ни крути, но здоровье и красота волос зависят от внутреннего состояния организма: если все показатели в норме, то и проблем с волосами быть не должно.





БИОТИН





Говоря о состоянии волос, обратите внимание на содержание биотина (витамина В7) в организме — его должно быть достаточно, ведь это ключевое по важности вещество, которое отвечает за рост и естественную красоту волос.





Где искать?





Список продуктов с высоким содержанием биотина достаточно длинный, поэтому обязательно добавьте в свой рацион:





печень,

яичный желток,

лосось,

сыр,

авокадо,

свежую малину,

цветную капусту,

цельнозерновой хлеб.





Интересный факт: «Витамин В7 в большом количестве содержится в яичном желтке, а вот в белке он отсутствует вовсе, более того, мешает его усвоению в организме. Поэтому если вы исключаете желтки из рациона, то лишаете себя возможности получить приличную дозу этого важного элемента», — утверждает Марина Бессонова.





КЕРАТИН





Кератин — белок, «стройматериал» для роста крепких волос и ногтей.





Где искать?





Ценный микроэлемент содержится в:





капусте,

брокколи,

луке,

чесноке,

печени,

рыбе,

мясе,

натуральном йогурте.





«Не отказывайтесь от дополнительных источников витаминов для здоровья волос в виде нутрицевтиков (БАДов) с кератином: многие из них, как правило, идут в комбинации с цинком, медью, витаминами В3 и В6», — говорит эксперт.





ВИТАМИН С





Для выработки кератина организму необходим витамин С, который содержится в:





киви,

цитрусовых,

клубнике, чернике, клюкве и малине,

болгарском перце,

помидорах,

капусте (брокколи, цветная, брюссельская),

темно-зеленых листовых салатах.





УХОД ЗА ВОЛОСАМИ





«Для улучшения состояния волос я советую добавить в свою бьюти-рутину «магниевое масло»: смешайте в равных пропорциях соль эпсома (хлорид магния) и воду — готово.





Регулярно наносите смесь на кожу головы, и вы не только улучшите состояние волос, но и восполните дефицит магния в организме».





ПОЛЕЗНЫЕ БЬЮТИ-ПРИЕМЫ В УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ:





1. Делайте укладки только на сухие волосы, чтобы снизить риск повреждений, не вредить их структуре.





2. Старайтесь пользоваться расческами с натуральной щетиной: они не электризуют волосы и не способствуют появлению секущихся кончиков.





3. Для придания дополнительного блеска волосам после мытья головы сполосните пряди прохладной водой: низкая температура воды отлично полирует и закрывает чешуйки волос, улучшает микроциркуляцию кожи головы.





ГРЕЧНЕВЫЕ ПАНКЕЙКИ ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС





Рецепт простого блюда на завтрак, который не только вкусный, но и полезный.





Ингредиенты:





На 2-3 порции вам понадобятся:





Зеленая гречка — 100 г

Кокосовое молоко/кефир 3,2% — 200 мл

Куриное/перепелиное яйцо — 1 или 4 шт. соответственно

Морская соль

Экстракт ванили

Сода, гашенная лимонным соком — 1/2 ч.л.





Способ приготовления:





1. С вечера залить промытую гречку холодной фильтрованной водой: уровень воды должен покрывать крупу на 1-2 см.





2. Утром, не промывая гречку, смешайте крупу со всеми остальными ингредиентами, поместите в блендер.





3. Взбивайте в течение 3-5 минут.





4. Выпекайте панкейки с двух сторон по 1-2 минуте.





Подавать блюдо лучше всего с соусом из протертых ягод или кленовым сиропом.



