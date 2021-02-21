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Леди
Красота и здоровье
21 февраля 21, 12:48
Анита Луценко назвала главную ошибку худеющих девушек
Анита Луценко
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Анита Луценко рассказала, что нужно придержаться 2 недели, чтобы увидеть первые результаты тренировок.

Известный тренер и эксперт по питанию Анита Луценко помогает людям худеть правильно и обретать стройные фигуры как в фитнес-залах, так и в домашних условиях. В этот раз спортсменка назвала основную ошибку девушек, который хотят сбросить лишний вес, но быстро бросают этот процесс.

Видео мини-интервью Анита разместила на личной странице в Инстаграме.

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"Потому что не могут дождаться, когда начнутся перемены явные, а ждут, что, начала - и завтра уже: "Все, я похудела", а нужно подождать хотя бы две недели. Тогда начинает виден результат. Две недели редко кто выдерживает", - рассказала Луценко.
telegraf.com.ua
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