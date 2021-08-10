Пять продуктов, которые сжигают жир

Корица





Эта специя является сильным антиоксидантом, который укрепляет организм и помогает очистить его от шлаков и токсинов, стабилизируя в крови уровень сахара. Более того, корица богата на витамины и минералы, которые нужны для улучшения пищеварения. Добавляйте корицу в смузи, каши, напитки.





Грейпфрут





Этот оранжево-красный плод сжигает калории и ускоряет обмен веществ. При чем, эксперты говорят, что употреблять грейпфрут нужно с горькими перепонками – именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества.





Ананас





Этот вкусный фрукт также входит в список продуктов, которые помогают сжигать жир. Ананас ускоряет метаболизм, нормализуется пищеварение и обогащает организм различными витаминными. Лучше всего употреблять свежевыжатый ананасовый сок.





Сельдерей





В сельдерее содержится клетчатка, которая сохраняет на длительное время чувство сытости, поэтому с этим продуктом можно избежать переедания. Еще сельдерей помогает нормализовать работу кишечника.





Вода





Вряд ли диета будет эффективна, если вы не будете поддерживать водный баланс организма. Вода очищает организм от шлаков и токсинов, ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир, ускоряя процесс похудения.



