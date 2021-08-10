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Леди
Красота и здоровье
10 августа 21, 16:28
Пять продуктов, которые сжигают жир
похудение
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Эти продукты богатые на витамины и полезные вещества.
Корица  

Эта специя является сильным антиоксидантом, который укрепляет организм и помогает очистить его от шлаков и токсинов, стабилизируя в крови уровень сахара. Более того, корица богата на витамины и минералы, которые нужны для улучшения пищеварения. Добавляйте корицу в смузи, каши, напитки.  

Грейпфрут 

Этот оранжево-красный плод сжигает калории и ускоряет обмен веществ. При чем, эксперты говорят, что употреблять грейпфрут нужно с горькими перепонками – именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества. 

Ананас 

Этот вкусный фрукт также входит в список продуктов, которые помогают сжигать жир. Ананас ускоряет метаболизм, нормализуется пищеварение и обогащает организм различными витаминными. Лучше всего употреблять свежевыжатый ананасовый сок. 

Сельдерей 

В сельдерее содержится клетчатка, которая сохраняет на длительное время чувство сытости, поэтому с этим продуктом можно избежать переедания. Еще сельдерей помогает нормализовать работу кишечника. 

Вода 

Вряд ли диета будет эффективна, если вы не будете поддерживать водный баланс организма. Вода очищает организм от шлаков и токсинов, ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир, ускоряя процесс похудения. 

Источник: https://health.comments.ua/
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