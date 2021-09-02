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Леди
Красота и здоровье
1 сентября 21, 18:09
15 идеальных перекусов, от которых не наберете вес
творожная запеканка
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Перекусом принято считать еду, которая максимально быстро готовится или же ее можно купить уже в готовом виде.
Но часто, чтобы сэкономить время, вместо полезного яблока мы употребляем булки, жирную колбасу и вредные батончики, от чего организм только страдает.

Диетолог Альбина Комисарова в своем Instagram поделилась 15 вариантами здоровых перекусов.

Банан, ломтик сыра 25-30 грамм и помидорки Черри.

Нежирный йогурт+апельсин+чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки.

Тост из ржаной муки, творожный сыр, 30 грамм несоленых орехов.

Пита с авокадо, слабосоленая рыба, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица/мясо.

Горсть сухофруктов.

Обычный попкорн (без добавок), такой можно сделать дома.

Отварное яйцо, горсть фасоли в томате.

Яблочные дольки, с ложкой несладкого орехового масла.

Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы.

Нарезанные овощи и ложка творожного сыра.

Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом, например raw.

Пару сырников или творожная запеканка.

Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры.

Смузи овощи-фрукты без добавления сиропов.

Творог, куда вы самостоятельно добавите орешки, ягоды, фрукти.

Специалист отметила, что перекусы могут быть более сытные или более легкие, в зависимости уже от ваших целей и питания в течение дня.

Источник: https://food.obozrevatel.com/
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