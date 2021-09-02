Леди Красота и здоровье
1 сентября 21, 18:09
15 идеальных перекусов, от которых не наберете вес
Но часто, чтобы сэкономить время, вместо полезного яблока мы употребляем булки, жирную колбасу и вредные батончики, от чего организм только страдает.
Диетолог Альбина Комисарова в своем Instagram поделилась 15 вариантами здоровых перекусов.
Банан, ломтик сыра 25-30 грамм и помидорки Черри.
Нежирный йогурт+апельсин+чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки.
Тост из ржаной муки, творожный сыр, 30 грамм несоленых орехов.
Пита с авокадо, слабосоленая рыба, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица/мясо.
Горсть сухофруктов.
Обычный попкорн (без добавок), такой можно сделать дома.
Отварное яйцо, горсть фасоли в томате.
Яблочные дольки, с ложкой несладкого орехового масла.
Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы.
Нарезанные овощи и ложка творожного сыра.
Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом, например raw.
Пару сырников или творожная запеканка.
Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры.
Смузи овощи-фрукты без добавления сиропов.
Творог, куда вы самостоятельно добавите орешки, ягоды, фрукти.
Специалист отметила, что перекусы могут быть более сытные или более легкие, в зависимости уже от ваших целей и питания в течение дня.
Источник: https://food.obozrevatel.com/