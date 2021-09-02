15 идеальных перекусов, от которых не наберете вес

Но часто, чтобы сэкономить время, вместо полезного яблока мы употребляем булки, жирную колбасу и вредные батончики, от чего организм только страдает.





Диетолог Альбина Комисарова в своем Instagram поделилась 15 вариантами здоровых перекусов.





Банан, ломтик сыра 25-30 грамм и помидорки Черри.





Нежирный йогурт+апельсин+чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки.





Тост из ржаной муки, творожный сыр, 30 грамм несоленых орехов.





Пита с авокадо, слабосоленая рыба, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица/мясо.





Горсть сухофруктов.





Обычный попкорн (без добавок), такой можно сделать дома.





Отварное яйцо, горсть фасоли в томате.





Яблочные дольки, с ложкой несладкого орехового масла.





Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы.





Нарезанные овощи и ложка творожного сыра.





Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом, например raw.





Пару сырников или творожная запеканка.





Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры.





Смузи овощи-фрукты без добавления сиропов.





Творог, куда вы самостоятельно добавите орешки, ягоды, фрукти.





Специалист отметила, что перекусы могут быть более сытные или более легкие, в зависимости уже от ваших целей и питания в течение дня.



