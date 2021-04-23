Самый лучший утренний напиток

На протяжении тысячелетий травяным с его помощью лечили проблемы с пищеварением, сосудами и инфекции, передает FaceNews.ua. Сегодня он является основным утренним напитком у жителей разных стран, однако далеко не все знают, какой вид чая лучше выбрать на завтрак. Особенно полезными специалисты считают несколько видов.





Зеленый чай





Зеленый чай полон мощных антиоксидантов и проактивных полифенолов, которые играют важную роль в здоровом, сбалансированном питании. Антиоксиданты снижают риск развития некоторых видов рака, а также поддерживают иммунную систему. Кроме того, такой чай содержит кофеин, который является стимулятором умственного развития. Согласно некоторым исследованиям, напиток повышает скорость обмена веществ и ускоряет сжигание жира, пишет Express.co.





Мятный чай





Мята содержит эфирные масла, которые помогают справиться с заложенностью носа при простудных заболеваниях. Кроме того, такой чай помогает пищеварению, а также уменьшает образование газов и вздутие живота. В отличие от зеленого чая, мятный не содержит кофеина, поэтому оказывает успокаивающее действие на организм.





Чай с имбирем





Имбирный чай богат антиоксидантами, которые снижают воспаление в организме и предотвращают развитие различных хронических заболеваний. Считается, что имбирь также снимает головные боли, мигрени и снижает кровяное давление.





Чай из женьшеня





Чай с женьшенем – популярное лечебное средство в Азии и Северной Америке, которое обеспечивает дополнительной энергией, улучшает работу мозга и снимает стресс. Напиток также отлично снижает уровень сахара в крови, регулирует соотношение плохого и хорошего холестерина и улучшает кровообращение.





Чай ройбуш





Этот чай получают из листьев Aspalathus linearis. Напиток является традиционным для жителей Южной Африки. Сегодня чай ройбуш используется как источник полифенолов, которые защищают организм от свободных радикалов, вызывающих диабет, болезни сердца и рак. Некоторые исследования показали, что ройбуш может регулировать уровень сахара в крови и снижать резистентность к инсулину.





Чай из гибискуса





Считается, что чай из гибискуса помогает очистить сосуды от лишнего холестерина, справиться с высоким давлением и регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, он поддерживает здоровье иммунной системы за счет большого количества витамина С в его составе.



