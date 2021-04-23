Эффективные упражнения для укрепления организма

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого было установлено, какой тип физических упражнений является самым эффективным. Особое внимание ученые из Канады и Австралии уделяли тому, чтобы тренировка была максимально безопасна и полезна для организма человека.





Как выяснили медики, высокоинтенсивные интервальные тренировки оказались одним из самых быстрых и действенных способов укрепить организм. Ученые проанализировали упражнения, которые длятся не более 20 минут, включая разминку. В результате исследователи выяснили, что физическая активность даже в течение такого короткого времени положительно влияет на здоровье человека. Такие тренировки полезны для нормального метаболизма, а также сердечно-сосудистой системы.





Специалисты ВОЗ советуют взрослым людям заниматься спокойными видами спорта от 150 до 300 минут в неделю. При этом можно выбрать альтернативу и выполнять энергичные упражнения от 75 до 100 минут за такой же период.



