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Леди
Красота и здоровье
22 апреля 21, 10:08
Эффективные упражнения для укрепления организма
тренировка
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Тренировка должна быть безопасна для здоровья.
Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого было установлено, какой тип физических упражнений является самым эффективным. Особое внимание ученые из Канады и Австралии уделяли тому, чтобы тренировка была максимально безопасна и полезна для организма человека.

Как выяснили медики, высокоинтенсивные интервальные тренировки оказались одним из самых быстрых и действенных способов укрепить организм. Ученые проанализировали упражнения, которые длятся не более 20 минут, включая разминку. В результате исследователи выяснили, что физическая активность даже в течение такого короткого времени положительно влияет на здоровье человека. Такие тренировки полезны для нормального метаболизма, а также сердечно-сосудистой системы.

Специалисты ВОЗ советуют взрослым людям заниматься спокойными видами спорта от 150 до 300 минут в неделю. При этом можно выбрать альтернативу и  выполнять энергичные упражнения от 75 до 100 минут за такой же период.

Источник: https://lenta.ua/
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