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Леди
Красота и здоровье
22 апреля 21, 10:12
Продукты, помогающие худеть во время сна
горох
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Зернобобовые помогают быстрее избавиться от жира на животе.
Диетологи из США рассказали о продуктах, способных помочь в похудении, когда человек спит. Согласно утверждению экспертов, продукты с низким количеством калорий, множеством клетчатки и белка, отлично подойдут для употребления перед отдыхом ночью. 

В киви всего 45 калорий и он обогащён витамином C. В его состав также входит 2 г клетчатки, которые помогают улучшать пищеварение и уменьшать воспаление. Вытяжной сыр обладает волокнистой структурой и эластичностью. В нём мало калорий и много белка с кальцием. 
Учёные в ходе исследования пришли к выводу, что употребление 40 г миндаля в день вместе с активным образом жизни помогает снижать показатели плохого холестерина, улучшать липидный профиль и избавляться от лишнего веса. 

Авокадо имеет низкое содержание углеводов. В его состав входят полезные жиры и клетчатка. С его помощью можно похудеть даже во сне. 
При употреблении жирного творога перед сном повышаются шансы на избавление от лишнего веса. В продукте имеется белок, восстанавливающий и наращивающий мышечную массу во сне. Цитрусовые временно увеличивают метаболизм, ускоряя сжигание жира. 

Зернобобовые помогают быстрее избавиться от жира на животе. 
Яйца обладают низкой калорийностью, в них есть белок и аминокислота лейцин, способствующая увеличению мышечной массы и скорости обмена веществ. 
Греческий йогурт является источником белка, пробиотиков и полезных жиров. При употреблении трех порций продукта в день можно спровоцировать эффективную потерю веса. 
Куриная грудка считается постной и обогащённой белком. 

В 100 г черники - 57 калорий и 2,4 г пищевых волокон. Употребление ягоды способствует потере жира в брюшной полости и снижению уровня холестерина.
Огурцы являются одними из самых низкокалорийных овощей, поскольку имеют только 15 калорий на 100 г. 
В состав вишни входит мелатонин – гормон, вызывающий сон, который важен при похудении. 
Зелёный чай без кофеина считается идеальным напитком для сжигания жира во сне.

Источник: https://lenta.ua/
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